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Выборы в США: Байден лидирует по результатам досрочного голосования – опрос

Среди тех опрошенных американцев, которые уже проголосовали досрочно на выборах президента США, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. Среди тех респондентов, кто планирует голосовать в день выборов, лидирует действующий президент Дональд Трамп.

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По данным национальных опросов, лидирует Байден
По данным национальных опросов, лидирует Байден
Фото: ЕРА

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лидирует среди избирателей, которые уже проголосовали по процедуре досрочного голосования. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом CBS News.

Байдена поддержали 66% из более чем 90 млн американцев, которые уже проголосовали досрочно. 32% респондентов проголосовали за действующего президента США Дональда Трампа.

Однако Трамп лидирует среди тех, кто планирует голосовать в день выборов: за него готовы проголосовать 69% опрошенных, тогда как за Байдена – только 27%.

По данным национальных социологических опросов, Байден набирает в среднем 52% голосов, Трамп – 43%, пишет CNN.

В связи с пандемией в Штатах с конца сентября началось досрочное голосование на выборах президента. По состоянию на 2 ноября на избирательных участках досрочно проголосовало более 34,5 млн человек, почти 60,5 млн отправили бюллетени по почте.

Основной день выборов назначен на 3 ноября. Главными конкурентами считают нынешнего президента США Дональда Трампа и бывшего вице-президента Джо Байдена.

Теги: США, Джо Байден, соцопрос, Дональд Трамп, выборы в США, голосование, выборы президента США 2020
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