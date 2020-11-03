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Байден в случае избрания президентом США будет совсем не таким, каким его знали в бытность вице-президентом – экс-посол Украины Чалый

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый считает, что кандидат в президенты США Джо Байден только внешне выглядит как человек, который ищет "компромиссные позиции".

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Байден был вице-президентом США в 2009 2017 годах
Байден был вице-президентом США в 2009–2017 годах
Фото: ЕРА

В случае избрания президентом США кандидат от Демократической партии Джо Байден будет не таким, каким он был, когда занимал должность вице-президента страны.

Такое мнение бывший посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый выразил "Фактам" в интервью, которое было опубликовано 2 ноября.

"Байден в случае избрания будет совсем не тем Байденом, каким его знали в бытность вице-президентом", – сказал дипломат.

По его словам, Байдена привыкли видеть "спокойным и уравновешенным, но это не так".

"Байден человек очень эмоциональный и динамичный, его невозмутимость – часть образа. [Претендующий на второй президентский срок в США] Дональд Трамп, какого мы видим на телеэкране, ближе тому, какой он в жизни, чего не могу сказать о Джо Байдене. Мое впечатление, что Джо Байден в дебатах себя где-то даже ограничивал, чтобы не высказаться резче. Он выглядит как человек, ищущий более компромиссные позиции. Хотя на самом деле внутренне он очень решительный", – объяснил Чалый.

Он заявил, что и Трамп, и Байден – "сильные и харизматичные" личности.

Основной день выборов президента США назначен на 3 ноября. Главными конкурентами считают Трампа и Байдена.

По данным национальных социологических опросов, 77-летний Байден набирает в среднем 52% голосов, 74-летний Трамп – 43%, сообщает CNN.

Байден был вице-президентом США в 2009–2017 годах.

Теги: США, выборы, Джо Байден, Валерий Чалый, Дональд Трамп, выборы в США, дипломаты, президент, вице-президент, посол
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