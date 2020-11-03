Гончарук: Команда Трампа готовится бороться за победу, если не во время выборов, то в судебных инстанциях

Если перевес по итогам голосования на выборах президента в США Джо Байдена окажется незначительным и множество голосов будет отправлено почтой, действующий президент Дональд Трамп оспорит результат в суде. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который сейчас находится в США с деловым визитом в рамках сотрудничества с Atlantic Council.

"Пока все выглядит так, что Джо Байден побеждает. Однако остается главный вопрос: сколько людей во время опроса не признали, что проголосуют за Дональда Трампа, а потом это сделают. В США есть такое явление как свинг-стейтс (swing states – колеблющиеся штаты), когда каждый штат, где кандидаты в президенты имеют примерно равную поддержку избирателей, отдельно определяет выборщиков. И уже они фактически определяют победителя. По разным оценкам, сейчас ведется серьезная борьба за шесть – восемь штатов, наиважнейшие из которых – Пенсильвания и Флорида. И в день выборов расклад может измениться. Это тот случай, когда говорить уверенно о победе того или иного кандидата можно будет, лишь когда станет понятно количество скрытых избирателей", – рассказал Гончарук.

Он отметил, что команда Трампа подготовилась к обращению в суд.

"Очевидно, Трамп готовится к запасному сценарию. Если перевес его оппонента будет незначительный и множество голосов будет отправлено почтой, он намерен оспаривать результат голосования в суде. Команда Трампа готовится бороться за победу. Эта подготовка видна невооруженным глазом. Даже на уровне риторики они достаточно давно заявляли, что к результату этих выборов могут быть большие вопросы. Трамп говорил, что на выборах возможны фальсификации. Цель этих месседжей проста – подготовить почву, чтобы при необходимости попробовать определить победителя не во время выборов, а в судебных инстанциях", – сказал политик.

По его мнению, важный фактор на этих выборах – дистанционное голосование.

"Множество американцев отправляют свои бюллетени почтой. Это не новая практика, она существует давно. Но такого масштаба не было никогда. Ранее голоса почтой не влияли серьезно на результат выборов. В этом году впервые голосование почтой может стать решающим. Сторонники партий разделены еще и в своем отношении к COVID-19 и суровым ограничениям. Так выглядит, что сторонники Демократической партии и Байдена скорее будут голосовать почтой, а сторонники Республиканской партии и Трампа – пойдут на участки. Поэтому, вероятно, в начале голосования перевес может быть на стороне Трампа, но потом, когда начнут считать голоса почтой, чаша весов может склониться в сторону Байдена. Надо отметить, что избирательная система построена качественно, и почти все результаты быстро попадают в систему подсчета. Так что уже в первые дни станет понятно, кто именно побеждает по результатам голосования", – отметил Гончарук.

По его словам, монолитного мнения по поводу будущего страны в политических и бизнес-кругах Америки нет.

"Каждый ожидает от этих выборов чего-то своего. Сторонники Трампа, которых достаточно много в центральной части Америки, как правило, говорят, что Трамп – несистемный политик, который противостоит системному истеблишменту, что он, на самом деле, эффективный, просто система хочет отвоевать то, что утратила четыре года назад. Коронавирус и обстоятельства вокруг эпидемии нанесли вред Трампу. Статистика очевидна – Штаты сейчас занимают первое место по заболеваниям. Не могу сказать, что тут какая-то истерия по этому поводу. Но множество экспертов, с которыми я говорил, утверждают, что COVID-19 серьезно ударил по Трампу и создал много оснований для критики. Ожидания республиканцев в том, что все останется по-прежнему, что Трамп как несистемный политик будет поднимать экономику и создавать новые рабочие места. Рабочие места для американцев – главный нарратив республиканцев", – сказал Гончарук.

Он сказал, что в свою очередь демократы верят, что Байден защитит демократические институции США.

"Сторонники Байдена ожидают иного. Видно, что политические круги США устали от Трампа и ожидают, что Байден вернет Америку в те добрые времена, когда президент США представляет образец поведения американского политика. Главные опасения демократов, что продолжение каденции Трампа приведет к окончательному уничтожению или дискредитации еще работающих демократических институций государства, что лидерство США в мире будет утрачено, что еще четыре года Трампа Америка не выдержит. И есть большая надежда, что именно Байден либо защитит, либо восстановит эти институции", – резюмировал Гончарук.

3 ноября в США проходит основное голосование на выборах президента. Главными конкурентами считают нынешнего президента США Дональда Трампа и бывшего вице-президента Джо Байдена.

В связи с пандемией в Штатах с конца сентября началось досрочное голосование. По состоянию на 2 ноября такой возможностью воспользовались более 34,5 млн человек, почти 60,5 млн отправили бюллетени по почте.

По данным национальных социологических опросов, Байден набирает в среднем 52% голосов, Трамп – 43%.