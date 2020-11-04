В день выборов президента США американцы стали массово получать звонки с призывом оставаться дома

Американцам в день выборов президента поступают звонки от робота, который призывает оставаться дома. Такие звонки поступали и ранее, но в день выборов они стали одними из самых распространенных спам-звонков.

В день президентских выборов в США американцы начали массово получать звонки от робота, в которых их призывали оставаться дома в день выборов. Об этом сообщает Reuters.

Вице-президент компании RoboKiller, которая борется с телемаркетингом и роботизированными звонками, Джулия Портер поделилась с журналистам аудиозаписями звонков, которые поступают американцам в день выборов. На них женский голос робота говорит: "Привет. Это просто пробный звонок. Пора оставаться дома. Оставайся в безопасности и оставайся дома".

Портер сообщила, что за последние 11 месяцев такой звонок был сделан миллионы раз, но в день выборов он поднялся до пятой или шестой позиции в списке самых распространенных спам-звонков.

Представитель министерства внутренней безопасности США сказал, что ФБР расследовало эти звонки. В бюро подтвердили лишь, что им известно о сообщениях о роботизированных звонках.

Кроме того, генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс объявила о проведении расследования по поводу этих звонков, а представитель Федеральной комиссии по связи США сказал, что агентству было известно об этих сообщениях.

Портер сказала журналистам, что ее компания все еще находится в процессе сбора данных об интенсивности кампании по обзвону, но подсчитала, что звонки получили "тысячи или десятки тысяч" людей.

3 ноября в США проходит основное голосование на выборах президента. Главными конкурентами считают нынешнего президента Дональда Трампа и бывшего вице-президента Джо Байдена.

В связи с пандемией в Штатах с конца сентября началось досрочное голосование. По состоянию на 2 ноября такой возможностью воспользовались более 34,5 млн человек, почти 60,5 млн отправили бюллетени по почте. По данным национальных социологических опросов, Байден набирает в среднем 52% голосов, Трамп – 43%.

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