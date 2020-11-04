Канье Уэст заявил, что проголосовал на выборах президента США за себя

Американский рэпер Канье Уэст, который баллотируется в президенты США, 3 ноября проголосовал на выборах. Об этом он сообщил в Twitter.
Уэст опубликовал фото со стикером "Я проголосовал", который получают избиратели в качестве сувенира.
I VOTED pic.twitter.com/hlgIJUST4x— ye (@kanyewest) November 3, 2020
Перед походом на избирательный участок Уэст сообщал, что это будет первое голосование в его жизни.
"Сегодня я голосую впервые в жизни за президента Соединенных Штатов, и за того, кому я искренне доверяю... За себя", – написал он.
God is so good Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust...me.— ye (@kanyewest) November 3, 2020
На видео, которое опубликовал Уэст, видно, что он вписал в бюллетень свою фамилию.
KEEP BELIEVING KANYE 2020 Thank you Jesus Christ pic.twitter.com/OgFDGOCAOp— ye (@kanyewest) November 3, 2020
Уэст заявил, что планирует баллотироваться на пост президента США, в ночь на 5 июля. Накануне американский таблоид TMZ писал, что музыкант передумал участвовать в избирательной кампании.
15 июля, в последний день для регистрации, представитель Уэста подал необходимые документы для его участия в выборах президента США и заплатил $35 тыс. Уэст стал одним из трех независимых кандидатов в президенты, которые зарегистрировались в штате Оклахома. Также музыкант зарегистрировался в штатах Арканзас, Колорадо, Юта и Вермонт. Позже он зарегистрировался в штате Луизиана.
Уэст заявлял, что предложил рэперу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента.
Журнал People со ссылкой на источники писал, что решение Уэста баллотироваться на пост президента США является следствием биполярного расстройства.
3 ноября в США проходит основное голосование на выборах президента. Главными конкурентами считают нынешнего президента Дональда Трампа и бывшего вице-президента Джо Байдена.
В связи с пандемией в Штатах с конца сентября началось досрочное голосование. По состоянию на 2 ноября такой возможностью воспользовались более 34,5 млн человек, почти 60,5 млн отправили бюллетени по почте. По данным национальных социологических опросов, Байден набирает в среднем 52% голосов, Трамп – 43%.