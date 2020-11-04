Канье Уэст заявил, что проголосовал на выборах президента США за себя

Американский рэпер Канье Уэст заявил, что голосует на выборах президента США впервые.

Американский рэпер Канье Уэст, который баллотируется в президенты США, 3 ноября проголосовал на выборах. Об этом он сообщил в Twitter.

Уэст опубликовал фото со стикером "Я проголосовал", который получают избиратели в качестве сувенира.

Перед походом на избирательный участок Уэст сообщал, что это будет первое голосование в его жизни.

"Сегодня я голосую впервые в жизни за президента Соединенных Штатов, и за того, кому я искренне доверяю... За себя", – написал он.

God is so good Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust...me. — ye (@kanyewest) November 3, 2020

На видео, которое опубликовал Уэст, видно, что он вписал в бюллетень свою фамилию.

KEEP BELIEVING KANYE 2020 Thank you Jesus Christ pic.twitter.com/OgFDGOCAOp — ye (@kanyewest) November 3, 2020

Уэст заявил, что планирует баллотироваться на пост президента США, в ночь на 5 июля. Накануне американский таблоид TMZ писал, что музыкант передумал участвовать в избирательной кампании.

15 июля, в последний день для регистрации, представитель Уэста подал необходимые документы для его участия в выборах президента США и заплатил $35 тыс. Уэст стал одним из трех независимых кандидатов в президенты, которые зарегистрировались в штате Оклахома. Также музыкант зарегистрировался в штатах Арканзас, Колорадо, Юта и Вермонт. Позже он зарегистрировался в штате Луизиана.

Уэст заявлял, что предложил рэперу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента.

Журнал People со ссылкой на источники писал, что решение Уэста баллотироваться на пост президента США является следствием биполярного расстройства.

3 ноября в США проходит основное голосование на выборах президента. Главными конкурентами считают нынешнего президента Дональда Трампа и бывшего вице-президента Джо Байдена.

В связи с пандемией в Штатах с конца сентября началось досрочное голосование. По состоянию на 2 ноября такой возможностью воспользовались более 34,5 млн человек, почти 60,5 млн отправили бюллетени по почте. По данным национальных социологических опросов, Байден набирает в среднем 52% голосов, Трамп – 43%.

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