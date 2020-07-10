У собравшегося стать президентом США обострение биполярного расстройства – СМИ

По сообщению издания People, выразивший намерение баллотироваться на пост президента США американский рэпер Канье Уэст страдает от проблем с психикой.

Решение американского рэпера Канье Уэста баллотироваться на пост президента США является следствием биполярного расстройства. Об этом инсайдер рассказал изданию People.

"Долгое время Канье чувствовал себя хорошо. В прошлом у него были маниакальные, и депрессивные фазы, связанные с биполярным расстройством. Сейчас у него обострение", – рассказал приближенный к рэперу и его семье человек.

По сообщению инсайдера, жена Уэста, модель Ким Кардашян, которая находится в Лос-Анджелесе, пока он с детьми отдыхает на ранчо в Вайоминге, обеспокоена состоянием мужа. Приближенный к Уэсту и Кирдашян человек заявил, что фазы мании и депрессии у рэпера обычно длятся несколько недель, а затем все возвращается на круги своя.

"Ким надеется, что на этот раз все будет так же", – рассказал источник.

В интервью изданию Forbes Уэст рассказал, что лозунгом его президентской кампании будет "Да!". Он заявил, что намерен назвать свою партию "День рождения", поскольку, когда он выиграет, у всех будет день рождения.

10 ноября 2019 года Уэст во время ежегодного фестиваля инноваций Fast Company Innovation Festival в Нью-Йорке заявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году.

5 июля на своей странице в Twitter он снова заявил, что планирует баллотироваться на пост президента США.