У собравшегося стать президентом США обострение биполярного расстройства – СМИ

Решение американского рэпера Канье Уэста баллотироваться на пост президента США является следствием биполярного расстройства. Об этом инсайдер рассказал изданию People.
"Долгое время Канье чувствовал себя хорошо. В прошлом у него были маниакальные, и депрессивные фазы, связанные с биполярным расстройством. Сейчас у него обострение", – рассказал приближенный к рэперу и его семье человек.
По сообщению инсайдера, жена Уэста, модель Ким Кардашян, которая находится в Лос-Анджелесе, пока он с детьми отдыхает на ранчо в Вайоминге, обеспокоена состоянием мужа. Приближенный к Уэсту и Кирдашян человек заявил, что фазы мании и депрессии у рэпера обычно длятся несколько недель, а затем все возвращается на круги своя.
"Ким надеется, что на этот раз все будет так же", – рассказал источник.
В интервью изданию Forbes Уэст рассказал, что лозунгом его президентской кампании будет "Да!". Он заявил, что намерен назвать свою партию "День рождения", поскольку, когда он выиграет, у всех будет день рождения.
10 ноября 2019 года Уэст во время ежегодного фестиваля инноваций Fast Company Innovation Festival в Нью-Йорке заявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году.
5 июля на своей странице в Twitter он снова заявил, что планирует баллотироваться на пост президента США.
При этом музыкант не написал, в каком именно году он планирует принять участие в кампании, однако к своей публикации добавил хештег "Видение 2020".
Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут бывший вице-президент США Джо Байден и действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.