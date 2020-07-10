"Он всегда будет за нас". Трамп прокомментировал намерения Канье Уэста баллотироваться в президенты США

Президент США Дональд Трамп назвал американского рэпера Канье Уэста хорошим парнем и высказал убеждения, что музыкант поддержит республиканцев. На прошлой неделе исполнитель заявил о планах баллотироваться в президенты США.

Уэст заявил, что больше не поддерживает Трампа и, "по сути, отказывается от красной кепки" Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп считает, что американский рэпер Канье Уэст, который заявил о намерении баллотироваться в президенты США, в конечном счете поддержит республиканцев. Об этом Трамп заявил в интервью Fox News 9 июля.

"Он очень хороший парень. Это человек, с которым я очень хорошо лажу... В конце, я думаю, он поддержит нас, а не кого-то еще. Он всегда будет за нас и его жена будет за нас", – сказал американский президент.

Трамп заявил, что нужно помешать "левым радикалам захватить страну".

5 июля Уэст написал в Twitter, что планирует баллотироваться на пост президента США. Музыкант не уточнил, в каком именно году, однако к твиту добавил хештег "Видение 2020".

В интервью Forbes, которое вышло 8 июля, он подтвердил, что собирается баллотироваться именно в 2020 году. Уэст отверг предположения, что это рекламный ход перед выходом его нового альбома.

Музыкант сказал, что действительно ранее поддерживал Трампа, и считает, что он сделал больше других президентов, "чтобы мы продолжали говорить о Боге", но он разочаровался. Канье отметил, что этим интервью, "по сути, отказывается от красной кепки", имея в виду символ избирательной кампании Трампа.

Рэпер сказал, что баллотировался бы от республиканцев, если бы их не представлял Трамп, а теперь собирается быть независимым кандидатом.