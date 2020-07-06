"Останови своего мужа", "Он даже не может выразить мысли". Соцсети просят Кардашян отговорить Уэста баллотироваться в президенты США

Американская модель Ким Кардашян на своей странице в Instagram обнародовала фото, на котором запечатлена в наряде оранжевого цвета с оранжевыми волосами.
Однако фолловеры модели проигнорировали ее новый имидж – их внимание было сосредоточено на инициативе ее мужа, рэпера Канье Уэста баллотироваться в президенты США.
"Пожалуйста, скажи мужу, чтобы не баллотировался в президенты США. Мы вас и так любим", – пишут на ее странице пользователи.
"Останови своего мужа, Ким!" – просят фолловеры.
"Ким, Канье готовится уничтожить наследство вашей семьи. Он даже не может ясно выразить свои мысли. Я люблю его музыку, он гений. Но он собирается утопить США", – считают подписчики.
Супруга Уэста оставила комментарии без ответов.
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Уэст 5 июля на своей странице в Twitter заявил, что планирует баллотироваться на пост президента США.
Музыкант не написал, в каком именно году он планирует принять участие в кампании, однако к своей публикации добавил хештег "Видение 2020". В этом году сроки регистрации кандидатов уже вышли.
10 ноября 2019 года Уэст во время ежегодного фестиваля инноваций Fast Company Innovation Festival в Нью-Йорке заявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году,
Очередные выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года, следующие – в 2024 году.