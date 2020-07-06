"Останови своего мужа", "Он даже не может выразить мысли". Соцсети просят Кардашян отговорить Уэста баллотироваться в президенты США

Подписчики американской модели Ким Кардашян атакуют ее страницу в Instagram с требованием отговорить ее мужа – рэпера Канье Уэста выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах.

5 июля Уэст заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в США Фото: ЕРА

Американская модель Ким Кардашян на своей странице в Instagram обнародовала фото, на котором запечатлена в наряде оранжевого цвета с оранжевыми волосами.

Однако фолловеры модели проигнорировали ее новый имидж – их внимание было сосредоточено на инициативе ее мужа, рэпера Канье Уэста баллотироваться в президенты США.

"Пожалуйста, скажи мужу, чтобы не баллотировался в президенты США. Мы вас и так любим", – пишут на ее странице пользователи.

"Останови своего мужа, Ким!" – просят фолловеры.

"Ким, Канье готовится уничтожить наследство вашей семьи. Он даже не может ясно выразить свои мысли. Я люблю его музыку, он гений. Но он собирается утопить США", – считают подписчики.

Супруга Уэста оставила комментарии без ответов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 5 Июл 2020 в 1:27 PDT

Уэст 5 июля на своей странице в Twitter заявил, что планирует баллотироваться на пост президента США.

Музыкант не написал, в каком именно году он планирует принять участие в кампании, однако к своей публикации добавил хештег "Видение 2020". В этом году сроки регистрации кандидатов уже вышли.

10 ноября 2019 года Уэст во время ежегодного фестиваля инноваций Fast Company Innovation Festival в Нью-Йорке заявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году,