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02 июля, 2020
 
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Уэст и Маск показали, как выглядят вместе два миллиардера

Американский рэпер Канье Уэст сфотографировался с основателем компании SpaceX Илоном Маском.

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Состояние Уэста, по подсчетам Forbes, составляет $1,3 млрд
Состояние Уэста, по подсчетам Forbes, составляет $1,3 млрд
Фото: ЕРА

Американский рэпер Канье Уэст разместил на своей странице в Instagram фото, на котором он запечатлен вместе с руководителем компании SpaceX Илоном Маском.

Музыкант обратил внимание на то, что в одежде каждого из них присутствует оранжевый цвет: Уэст был в оранжевой куртке, а на футболке Маска присутствовал оранжевый рисунок.

"Когда вы идете по своим мужским делам и оба в оранжевом", – подписал фото Уэст.

"Два миллиардера на одной картинке", – отреагировали на фото фолловеры рэпера.

Состояние Уэста, по подсчетам Forbes, составляет $1,3 млрд. Маск заработал $ 46,3 млрд.

Теги: Канье Уэст, Илон Маск
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