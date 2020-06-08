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Маск назвал Starship приоритетом компании SpaceX – СМИ

Прототип космического корабля следующего поколения, разработанный компанией SpaceX, четыре раза взрывался на испытаниях. По информации CNBC, глава компании Илон Маск призвал подчиненных ускорить работы по подготовке запуска.

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Фото: ЕРА

Основатель компании SpaceX Илон Маск призвал подчиненных резко ускорить разработку корабля Starship, который предназначен для полетов на Луну и Марс. Об этом он написал в электронном письме сотрудникам, содержание которого стало известно телеканалу CNBC.

"Пожалуйста, примите во внимание, что топ-приоритетом SpaceX (кроме всего, что может снизить риск возвращения корабля Dragon) является Starship", – написал Маск.

В компании пока не комментировали переписку.

29 мая четвертый прототип звездолета нового поколения Starship потерпел катастрофу на тестах. Ранее прототипы взрывались на полигоне в ноябре 2019-го, феврале и апреле 2020 года.

Запуск Starship с грузом на Марс предварительно был намечен на 2022 год. Летом 2016-го Маск заявлял, что намерен запустить пилотируемый корабль на Марс в 2024 году.

30 мая созданная в SpaceX ракета Falcon 9 вывела на околоземную орбиту корабль Crew Dragon с двумя астронавтами. 31 мая Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции в автоматическом режиме. Это был первый в истории запуск пилотируемого космического корабля, разработанного частной компанией.

Теги: Марс, Луна, SpaceX, Илон Маск, ракета, Starship, Crew Dragon
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