Маск назвал Starship приоритетом компании SpaceX – СМИ

Прототип космического корабля следующего поколения, разработанный компанией SpaceX, четыре раза взрывался на испытаниях. По информации CNBC, глава компании Илон Маск призвал подчиненных ускорить работы по подготовке запуска.

Маск задумал отправить человека на Марс в 2024 году Фото: ЕРА

Основатель компании SpaceX Илон Маск призвал подчиненных резко ускорить разработку корабля Starship, который предназначен для полетов на Луну и Марс. Об этом он написал в электронном письме сотрудникам, содержание которого стало известно телеканалу CNBC.

"Пожалуйста, примите во внимание, что топ-приоритетом SpaceX (кроме всего, что может снизить риск возвращения корабля Dragon) является Starship", – написал Маск.

В компании пока не комментировали переписку.

29 мая четвертый прототип звездолета нового поколения Starship потерпел катастрофу на тестах. Ранее прототипы взрывались на полигоне в ноябре 2019-го, феврале и апреле 2020 года.

Запуск Starship с грузом на Марс предварительно был намечен на 2022 год. Летом 2016-го Маск заявлял, что намерен запустить пилотируемый корабль на Марс в 2024 году.

30 мая созданная в SpaceX ракета Falcon 9 вывела на околоземную орбиту корабль Crew Dragon с двумя астронавтами. 31 мая Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции в автоматическом режиме. Это был первый в истории запуск пилотируемого космического корабля, разработанного частной компанией.