Запуск корабля SpaceX с астронавтами состоялся

Космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дугом Херли и Бобом Бенкеном на борту отправился к Международной космической станции. Впервые в истории запуск осуществила частная компания – SpaceX Илона Маска.

В 15.22 по местному времени (22.22 по Киеву) с площадки LA-39 Космического центра в штате Флорида (США) стартовала ракета Falcon 9, которая вывела на орбиту корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. Трансляцию события ведет в YouTube частная компания SpaceX, обеспечивающая запуск по контракту с NASA.

Спустя три минуты после старта отделилась возвращаемая первая ступень ракеты-носителя, еще через шесть с половиной минут ступень приземлилась на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Вторая ступень ракеты отделилась от корабля в штатном режиме, она должна сгореть в атмосфере Земли.

В совместной миссии NASA и компании SpaceX Crew Demo-2 принимают участие астронавты Дуг Херли и Боб Бенкен. Днем 31 мая намечена стыковка космического корабля с Международной космической станцией.

Впервые в истории пилотируемый космический запуск осуществило частное предприятие – фирма SpaceX, основанная Илоном Маском. До сих пор человека в космос отправляли только государственные ведомства СССР (России), США и Китая.

Запуск должен был состояться 27 мая в 16.33 по местному времени (23.33 по киевскому времени). Решение об отмене приняли за 16 минут до старта. Причиной назвали неблагоприятные погодные условия на траектории полета.

30 мая организаторы давали не более 50% на то, что погода позволит произвести пуск.

Запуском Falcon 9 США возобновляют программу пилотируемых полетов, прерванную в 2011 году с окончанием программы шаттлов. С того момента американские астронавты летали в космос на российских ракетах "Союз". За запуск каждого астронавта NASA платило "Роскосмосу" больше $80 млн. При этом место на корабле SpaceX обходится почти вдвое дешевле – $55 млн, сообщалось на сайте Space.com.