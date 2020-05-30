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Видео: SpaceX / YouTube

Запуск корабля SpaceX с астронавтами на борту, вторая попытка. Трансляция

30 мая частная компания SpaceX и Национальное аэрокосмическое агентство США NASA предпримут вторую попытку отправить на орбиту пилотируемый корабль Crew Dragon. На МКС должны направиться два астронавта NASA – Роберт Бенкен и Дуглас Херли. 27 мая погода помешала запуску ракеты-носителя Falcon 9. Трансляцию из Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида SpaceX ведет в YouTube.

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Запуском Falcon 9 США возобновляют программу пилотируемых полетов, прерванную в 2011 году с окончанием программы шаттлов. Впервые в истории человечества люди отправятся в космос на ракете, разработанной частной компанией.

Запуск должен был состояться 27 мая в 16.33 по местному времени (23.33 по киевскому времени). Решение об отмене приняли за 16 минут до старта. Причиной назвали неблагоприятные погодные условия на траектории полета.

Следующее окно для запуска Falcon 9 открывается 30 мая в 15.22 по местному времени (22.22 по Киеву). Сильные грозы в районе космодрома наблюдались вечером 29 мая, по прогнозу, сегодня также ожидаются грозовые явления, но есть тенденция к улучшению погоды.

Теги: США, МКС, NASA, Флорида, SpaceX, космодром, Falcon 9, Crew Dragon, Роберт Бенкен, Дуглас Херли
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