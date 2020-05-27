Частная компания SpaceX впервые отправляет астронавтов в космос. Онлайн-трансляция
27 мая на космодроме в штате Флорида (США) запланирован старт многоразовой ракеты Falcon 9, которая должна вывести на орбиту Земли космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. Глава NASA Джим Брайденстайн назвал это событие "новой эрой и новым словом в полетах человека в космос". Ракета и корабль разработаны компанией SpaceX, это первый в истории человечества космический запуск, который осуществляет частная компания. Издание "ГОРДОН" ведет онлайн-трансляцию события.
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