Трансляцию запуска SpaceX астронавтов смотрит более 2 млн человек

Трансляцию первого запуска компанией SpaceX астронавтов в космос на каналах NASA и SpaceX в YouTube одновременно смотрит более 2 млн человек.

По состоянию на 23.10 на канале NASA трансляцию смотрит 1,67 млн человек, тогда как на канале SpaceX – более 1 млн человек.

27 мая компания SpaceX ракетой Falcon 9 отправляет космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту – Робертом Бенкеном и Дугласом Херли – на Международную космическую станцию (МКС). Запуск состоится в 16.33 по местному времени [23.33 по киевскому времени] с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Crew Dragon должен состыковаться с МКС через 19 часов после старта.

Следите за запуском в текстовой трансляции от издания "ГОРДОН".