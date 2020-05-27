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"Новая эра космических полетов". SpaceX впервые с 2011 года отправит астронавтов в космос

Астронавты NASA Роберт Бенкен и Дуглас Херли отправятся на Международную космическую станцию на борту ракеты SpaceX Crew Dragon, запуск которой состоится 27 мая в 16.32 по местному времени (23.32 по киевскому времени) с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

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27 мая Crew Dragon отправится на МКС
27 мая Crew Dragon отправится на МКС
Фото: Official SpaceX Photos / Flickr

Сегодня, 27 мая, ракета SpaceX доставит двух американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), что станет первым запуском ракеты с экипажем на борту с территории США за последние почти 10 лет. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Новая эра космических полетов должна начаться, когда американские астронавты снова запустят американскую ракету с американской земли на МКС в рамках программы коммерческих экипажей NASAАстронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли отправятся на МКС на борту ракеты SpaceX Crew Dragon, запуск которой состоится 27 мая в 16.32 по местному времени [23.32 по киевскому времени] с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде", – говорится в заявлении.

В NASA отметили, что впервые астронавты будут испытывать системы космического корабля на орбите.

Во время заключительного летного испытания для SpaceX миссия проверит систему транспортировки экипажа компании, в том числе стартовую площадку, ракету, космический корабль и эксплуатационные возможности.

О продолжительности миссии не сообщается.

Как сообщает телеканал CBS, президент США Дональд Трамп лично посетит запуск. Все желающие смогут посмотреть его прямую трансляцию на канале NASA на YouTube или на сайте SpaceX.

https://www.facebook.com/NASA/videos/695595847675337/

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С того момента американские астронавты летали в космос на российских ракетах "Союз".

Первый испытательный полет Crew Dragon состоялся 2 марта 2019 года с мыса Канаверал во Флориде с помощью многоразовой ракеты Falcon 9. Экипажа на борту корабля не было, там находился манекен. 8 марта Crew Dragon успешно приводнился в Атлантическом океане. Капсула опустилась на четырех парашютах.

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