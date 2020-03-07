SpaceX запустила ракету Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon

Космические корабль Dragon 9 марта должен будет состыковаться с Международной космической станцией. Он доставит груз для экипажа станции, в том числе, научное снаряжение, которое планируется установить снаружи МКС во время выхода в открытый космос этой весной.

В американском штате Флорида ракета Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал, об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Пуск состоялся 7 марта в 6.50 по киевскому времени.

Dragon 9 марта должен будет состыковаться с Международной космической станцией. Он доставит груз для экипажа станции, в том числе, научное снаряжение, которое планируется установить снаружи МКС во время выхода в открытый космос этой весной.

Космический корабль присоединится к трем другим, которые сейчас находятся на МКС.

Drаgоn пробудет на станции около месяца, после чего отправится на Землю с результатами экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите.

Did you watch the nighttime launch of @SpaceX's #Dragon? After liftoff at 11:50pm ET, the spacecraft is safely in orbit & will arrive early Monday with a delivery of research and supplies to @Space_Station. How to watch Dragon's capture and installation: https://t.co/fa9oHFW3U4 pic.twitter.com/S9WdMGu64c — NASA (@NASA) March 7, 2020

Dragon – многоразовый беспилотный грузовой космический корабль. Он может доставить до 6 тонн груза с Земли, и является единственным космическим кораблем, способным возвращать грузы на Землю.