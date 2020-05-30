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В SpaceX и NASA оценили вероятность отмены сегодняшнего запуска астронавтов на корабле Crew Dragon

Намеченный на 27 мая исторический старт ракеты-носителя Falcon 9 с двумя астронавтами на борту пришлось отложить из-за неблагоприятной погоды. Следующее окно для запуска открыто сегодня, однако погодные условия в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде остаются непростыми.

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Ночью над космодромом бушевала гроза
Ночью над космодромом бушевала гроза
Фото: NASA HQ PHOTO / Twitter

Уверенности в том, что корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту сегодня отправится к Международной космической станции, нет. Это следует из твита, который 30 мая опубликовал Илон Маск, основатель компании SpaceX, разработавшей корабли и ракету-носитель Falcon 9.

"Возобновляем обратный отсчет, риск отмены [старта] из-за погоды – примерно 50%", – написал Маск.

С его прогнозом согласился в Twitter глава NASA Джим Брайденстайн. Он отметил, что подготовка к запуску продолжается.

Запуском Falcon 9 США возобновляют программу пилотируемых полетов, прерванную в 2011 году с окончанием программы шаттлов. Впервые в истории человечества люди отправятся в космос на ракете, разработанной частной компанией.

Запуск должен был состояться 27 мая в 16.33 по местному времени (23.33 по киевскому времени). На борту космического аппарата находилось два астронавта NASA – Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Решение об отмене приняли за 16 минут до старта. Причиной назвали неблагоприятные погодные условия на траектории полета.

Следующее окно для запуска Falcon 9 – 30 мая в 15.22 по местному времени (22.22 по Киеву). Сильные грозы в районе космодрома наблюдались вечером 29 мая, по прогнозу, сегодня также ожидаются грозовые явления, но есть тенденция к улучшению погоды.

Теги: США, космос, погода, NASA, SpaceX, космодром, гроза, Илон Маск, Falcon 9, Джим Брайденстайн, Crew Dragon, Роберт Бенкен, Дуглас Херли
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