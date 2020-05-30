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Четвертый прототип звездолета Starship взорвался на испытаниях. Видео

Прототип ракеты-носителя следующего поколения, разработанный компанией SpaceX, взорвался 29 мая в ходе испытаний на полигоне в штате Техас, об этом сообщает The Verge. Почти сразу после включения двигателя огромный огненный шар поглотил ракету. Пострадавших нет, но полигону причинен некоторый ущерб, отмечает издание. Это уже четвертый прототип звездолета Starship, который терпит катастрофу на тестах. По сведениям издания, на этот раз специалистам SpaceX удалось продвинуться дальше в ходе испытаний. Звездолет конструируют для полетов на Луну и Марс.

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Катастрофа произошла после запуска двигателя Starship
Катастрофа произошла после запуска двигателя Starship
Скриншот: NASASpaceflight / YouTube
видео

Видео: NASASpaceflight / YouTube
Теги: пожар, полигон, Техас, SpaceX, ракета, Starship
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