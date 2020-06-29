"Какой милый. И он меняет мир". Мей Маск показала, как ее сын выглядел в детстве

72-летняя американская писательница и диетолог Мей Маск на своей странице в Instagram обнародовала детское фото своего сына, основателя компании SpaceX Илона Маска, посвятив публикацию его 49-летию.
На опубликованном фото Маск запечатлен возле торта в виде бабочки. По словам Мей Маск, торты для ее детей пекла ее сестра-близнец Кей Маск.
"Ты всегда улыбался. Спасибо за прекрасный вклад в эту планету. А как насчет других?" – пошутила она.
"Какой милый! И он меняет мир! Мы, водители Tesla, здесь. С днем рождения вашего прекрасного сына. Яблоко упало недалеко от яблони", – присоединились к поздравлениям Мей Маск ее фолловеры.
На следующий день после дня рождения сына Мей Маск поделилась еще одним снимком, на котором запечатлена в обнимку с Илоном Маском.
Мей Маск отметила, что позировать на фото не входило в планы ее сына.
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So happy to celebrate Elon’s birthday today Guess who wasn’t ready for the shot #ProudMom #AWomanMakesAPlan #ItsGreatToBe72
Мей Маск – мать троих детей, самым известным из которых стал Илон Маск, возглавляющий компанию SpaceX.
О своих принципах воспитания детей Маск написала книгу под названием "Мой сын – Илон Маск. Как воспитать гения", которая стала бестселлером.