"Какой милый. И он меняет мир". Мей Маск показала, как ее сын выглядел в детстве

Основателю компании SpaceX Илону Маску 28 июня исполнилось 49 лет. Мать американского предпринимателя Мей Маск по случаю его дня рождения показала в социальных сетях фото, на котором он запечатлен в детском возрасте.

Мей Маск: Ты всегда улыбался Фото: mayemusk / Instagram

72-летняя американская писательница и диетолог Мей Маск на своей странице в Instagram обнародовала детское фото своего сына, основателя компании SpaceX Илона Маска, посвятив публикацию его 49-летию.

На опубликованном фото Маск запечатлен возле торта в виде бабочки. По словам Мей Маск, торты для ее детей пекла ее сестра-близнец Кей Маск.

"Ты всегда улыбался. Спасибо за прекрасный вклад в эту планету. А как насчет других?" – пошутила она.

"Какой милый! И он меняет мир! Мы, водители Tesla, здесь. С днем рождения вашего прекрасного сына. Яблоко упало недалеко от яблони", – присоединились к поздравлениям Мей Маск ее фолловеры.

На следующий день после дня рождения сына Мей Маск поделилась еще одним снимком, на котором запечатлена в обнимку с Илоном Маском.

Мей Маск отметила, что позировать на фото не входило в планы ее сына.

Мей Маск – мать троих детей, самым известным из которых стал Илон Маск, возглавляющий компанию SpaceX.

О своих принципах воспитания детей Маск написала книгу под названием "Мой сын – Илон Маск. Как воспитать гения", которая стала бестселлером.