Wash Us In The Blood. Канье Уэст и Трэвис Скотт выпустили клип о протестах афроамериканцев. Видео
Американский рэпер Канье Уэст на своем YouTube-канале презентовал клип на трек Wash Us In The Blood. Название песни переводится как "Умойте нас в крови". Композицию он записал совместно с коллегой Трэвисом Скоттом. Режиссер клипа – художник Артур Джафа. В ролике Wash Us In The Blood собраны фрагменты выступления Уэста, его воскресная проповедь в сопровождении хора, видеоряд игры GTA и документальные материалы столкновений между афроамериканцами и полицией. Сингл Wash Us In The Blood войдет в грядущий альбом Уэста Godʼs County. Около месяца в США продолжаются манифестации, связанные с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими в Миннеаполисе. Один из правоохранителей почти 10 минут придавливал его шею коленом к земле. Согласно экспертизе, Флойд умер от удушения. Демонстранты валят памятники историческим деятелям, которые, на их взгляд, были замешаны в рабовладении и расовой дискриминации.
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