Уэст заявил, что в случае победы на выборах пригласит на пост вице-президента США рэпера Jay-Z

В случае победы Канье Уэста на выборах президента США американское государство могут возглавить два рэпера.

Американский рэпер Канье Уэст, объявивший о намерении баллотироваться в президенты США, предложил коллеге по сцене рэперу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента. Об этом Уэст рассказал в интервью блогеру Крис Кэйлин, которое обнародовано на YouTube-канале KrisKaylin Productions.

Раньше рэпер говорил, что предложил пост вице-президента проповеднице из штата Вайоминг Мишель Тидбол. Однако теперь он передумал и решил дать Тидбол другую должность в случае своей победы на выборах.

Уэст сказал, что с Jay-Z они "братья", которые "связаны на всю жизнь".

Пока неизвестно, согласен ли Jay-Z с предложением Уэста.

Jay-Z (Шон Кори Картер) родился 4 декабря 1969 года в Бруклине, штат Нью-Йорк. Он рэпер, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер и предприниматель. 14 альбомов Jay-Z достигали вершин хит-парада Billboard 200.

Уэст заявил, что планирует баллотироваться на пост президента США, в ночь на 5 июля. Накануне американский таблоид TMZ писал, что музыкант передумал участвовать в избирательной кампании.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут бывший вице-президент США Джо Байден и действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Associated Press сообщало, что остается неясным, действительно ли Уэст собирается участвовать в выборах. В частности, он уже пропустил крайние сроки для регистрации в нескольких штатах.

15 июля, в последний день для регистрации, представитель Уэста подал необходимые документы для его участия в выборах президента США и заплатил $35 тыс. Уэст стал одним из трех независимых кандидатов в президенты, которые зарегистрировались в штате Оклахома.