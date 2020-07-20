  "Я чуть не убил свою дочь". Уэст расплакался перед избирателями в Южной Каролине

Американский рэпер Канье Уэст во время первой встречи с избирателями в рамках президентской кампании признался, что уговаривал свою жену, модель Ким Кардашян, сделать аборт.

Уэст провел первую встречу с избирателями в статусе кандидата в президенты Фото: kanyew.est / Instagram

Американский рэпер Канье Уэст, объявивший о намерении баллотироваться в президенты США, провел первую встречу с избирателями в рамках президентской кампании. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Встреча проходила в Норт-Чарлстоне (Южная Каролина). Уэст явился на встречу в бронированном жилете.

Отвечая на вопросы избирателей, музыкант вспомнил один из эпизодов своей биографии и не смог сдержать слез. По словам Уэста, его старшая дочь Норт могла не родиться на свет, так как он настаивал на аборте. Однако его супруга, модель Ким Кардашян, решила рожать. Фрагмент выступления Уэста со слезами на глазах обнародован на канале Inquirer.net в YouTube.

"Я чуть не убил свою дочь", – признался избирателям Уэст.

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Видео: INQUIRER.net / YouTube

Уэст заявил, что планирует баллотироваться на пост президента США, в ночь на 5 июля. Накануне американский таблоид TMZ писал, что музыкант передумал участвовать в избирательной кампании.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут бывший вице-президент США Джо Байден и действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Associated Press сообщало, что остается неясным, действительно ли Уэст собирается участвовать в выборах. В частности, он уже пропустил крайние сроки для регистрации в нескольких штатах.

15 июля, в последний день для регистрации, представитель Уэста подал необходимые документы для его участия в выборах президента США и заплатил $35 тыс. Уэст стал одним из трех независимых кандидатов в президенты, которые зарегистрировались в штате Оклахома.

Уэст является отцом четверых детей – вместе с женой Кардашян он воспитывает семилетнюю Норт, четырехлетнего Сейнта, двухлетнюю Чикаго и годовалого Псалма. Младших детей вынашивали суррогатные матери.

Ким Кардашян и Канье Уэст оформили брак 24 мая 2014 года.