Рэпер Уэст передумал баллотироваться в президенты США – СМИ

Рэпер Канье Уэст нанял команду, чтобы она помогла ему попасть в список претендентов на участие в выборах президента США 2020 года, но затем отказался от их помощи, пишет New York Magazine.

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст, заявлявший о планах баллотироваться на пост президента США, отказался от участия в предвыборной кампании 2020 года. Об этом со ссылкой на представителя команды Уэста сообщил 14 июля New York Magazine.

Издание пообщалось со Стивом Крамером, специализирующемся на помощи в предвыборной борьбе. Он рассказал, что его наняли помочь Уэсту войти в избирательные бюллетени в штатах Флорида и Южная Каролина. Но затем процесс был остановлен, что, по словам Крамера, вызвало разочарование у сотрудников, которые этим занимались, причем это якобы было вызвано не тем, что они останутся без работы, а поддержкой рэпера как будущего кандидата.

Издание отмечает, что для участия в предвыборной кампании во Флориде Уэсту необходимо было менее чем за неделю собрать почти 133 тыс. подписей жителей штата. В штате Невада Уэст уже пропустил крайний срок, чтобы стать претендентом в кандидаты.

Автор New York Magazine считает, что Уэст будет пытаться выиграть президентские выборы в США в последующие годы.

10 ноября 2019 года Уэст во время ежегодного фестиваля инноваций Fast Company Innovation Festival в Нью-Йорке заявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году.

5 июля 2020 года в Twitter он снова заявил, что планирует баллотироваться на пост президента США.