Скандальный рэпер-миллиардер и муж Кардашьян. Что известно о Канье Уэсте – возможном кандидате в президенты США

Канье Уэст: Когда я стану президентом, давайте повеселимся. Давайте пройдем весь разговор о расизме, дадим людям 40 акров и мулов, немного земли, вот и весь план Фото: ЕРА

"Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов!"

Среди кандидатов в президенты США пополнение. О своем желании баллотироваться на высший пост в государстве заявил знаменитый американский рэпер, хип-хоп исполнитель, музыкант и продюсер Канье Уэст, по совместительству – муж звезды телевизионных реалити-шоу и фотомодели Ким Кардашьян.

"Теперь мы должны воплотить обещания Америки, веря в Бога, объединив наше видение и построив наше будущее. Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов!" – написал Уэст на своей страничке в Twitter.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States * ! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

В конце поста рэпер написал #2020VISION – хештег, под которым в социальных постах публикуются записи о президентских выборах, которые пройдут в США 3 ноября 2020 года.

Пост Канье Уэста уже набрал больше миллиона лайков, полмиллиона репостов и 114 тысяч комментариев, среди которых и комментарий американского бизнесмена, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска. "Полностью вас поддерживаю!" – написал Маск.

You have my full support! — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020

Супруга Уэста Ким Кардашьян снача ответила твитом с изображением американского флага, а позже запостила фрагмент песни в исполнении мужа "Hey mama, I want to scream so loud for you, сause I'm so proud of you…" – "Эй, мама, я хочу так громко крикнуть, что горжусь тобой…".

Влиятельный и состоятельный, или Кто такой Канье Уэст

43-летний Канье Уэст – один из самых знаменитых и богатых чернокожих американских исполнителей в мире, рекордсмен по числу выигранных номинаций престижной музыкальной премии "Грэмми". Его дебютный The College Dropout вошел в список 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone.

Уэст входит в число самых продаваемых мировых артистов, суммарный объем продаж его альбомов и синглов превысил 121 миллион экземпляров. Он уже дважды попадал в ежегодный список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

Канье Уэст и Ким Кардашьян. Фото: ЕРА

Согласно данным Forbes в 2019-м Уэст заработал $150 млн и вошел в список самых высокооплачиваемых музыкантов, заняв второе место. В 2020-м году рэпер увеличил свой доход до $170 млн и опять занял второе место по версии журнала Forbes, но уже в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей. На данный момент состояние музыканта оценивается в $1,3 млрд.

С Ким Кардашьян – еще одной высокооплачиваемой американской знаменитостью – Уэст познакомился в 2007 году, спустя пять лет они начали встречаться, а в 2014-м – поженились. Уэст и Кардашьян воспитывают четверых детей, двоих из которых родила паре суррогатная мать.

"Бушу плевать на чернокожих", или Скандальные заявления

Канье Уэст известен своей прямолинейностью и достаточно одиозными высказываниями, которые не раз вызывали скандал. Например, в 2005 году, во время благотворительного концерта в память о жертвах урагана "Катрин" Уэст вместо заготовленной речи произнес:

– Я ненавижу то, как они представляют нас в средствах массовой информации. Если это чернокожая семья, то говорят: "они грабят". Если это белокожая семья, то говорят: "они ищут еду". И знаете, прошло уже пять дней, [а помощи все нет] поскольку большинство людей, находящихся там, – черные. […] Джорджу Бушу плевать на чернокожих.

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2005 год. Благотворительный концерт в память о жертвах урагана "Катрин" транслируется в прямом эфире. В кадре актер Майк Майерс и рэпер Канье Уэст, который обвинил президента Буша в расизме. Видео: Shockroc1 / YouTube

Заявление вызвало резонанс в американском обществе. Пять лет спустя после скандала, уже оставив свою должность, 43-й президент США Джордж Буш напишет в книге своих мемуаров "Ключевые решения", что обвинения в расизме "было худшим моментом моего президентства".

"Одно дело [для Канье Уэста] сказать, что он не ценит того, как я справился с этим делом [помощью для пострадавших от урагана]. Другое дело – заявить, что человек расист. Я негодую, это неправда, и это один из самых отвратительных моментов моего президентства", – приводит слова Буша The Los Angeles Times.

15 лет спустя скандальное заявление Уэста заиграло с новой силой, особенно на фоне продолжающихся в США протестов под общим лозунгом Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение") в связи с убийством Джорджа Флойда – темнокожего американца, задушенного при задержании белыми полицейскими.

Канье Уэст знаменит не только своими выступлениями, но и одиозными высказываниями и выходками. Фото: ЕРА

Не сложились у Уэста отношения и с еще одним американским президентом. В 2009 году тогдашний глава Белого дома Барак Обама назвал рэпера "придурком". Причиной недовольства президента стало поведение музыканта на церемонии вручения премий MTV. Тогда Уэст выскочил на сцену и прервал речь певицы Тэйлор Свифт, получившей награду за лучшее женское видео. Не просто прервал, а заявил, что этого приза достойна другая исполнительница – Бейонсе. Позже рэпер извинился за свое поведение.

В 2013 году Уэст подвергся критике со стороны правозащитной организации Human Rights Foundation за выступление на свадьбе внука президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Правозащитники напомнили о серьезной проблеме с соблюдением прав человека в этой стране и подчеркнули, что многие музыканты, включая Стинга, отказывались выступать в Казахстане. По информации сайта TMZ, за выступление на свадьбе внука Назарбаева рэпер получил $3 млн.

"Дадим людям 40 акров и мулов, немного земли, вот и весь план"

Пять лет назад Канье Уэст уже заявлял, что хочет баллотироваться в президенты США и именно в 2020 году. Но в 2018-м на встрече с действующим президентом США Дональдом Трампом Уэст говорил, что, возможно, будет баллотироваться в президенты в 2024 году. Тогда Трамп ответил, что "это может быть очень хорошо".

В недавнем интервью Forbes Уэст заявил, что больше не поддерживает Трампа и "снимает красную бейсболку" – один из атрибутов предвыборной кампании нынешнего президента США. По словам музыканта, главной причиной, почему он носил бейсболку с лозунгом Трампа "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой". – "ГОРДОН") был протест против разделения голосов чернокожего населения.

"Заявления, что чернокожие голосуют за демократов, – это форма расизма и превосходства белых", – сказал Уэст в интервью. Он также подчеркнул, что баллотировался бы от Республиканской партии, если бы там не было Трампа. В противном случае он будет выдвигаться как независимый кандидат.

Трамп два дня назад заявил, что Уэст в качестве кандидата на пост главы государства без труда отберет голоса чернокожих американцев у его основного соперника на грядущих выборах – бывшего вице-президента Джо Байдена. "Это [Уэсту] не составит труда. Коррумпированный Джо [Байден] не сделал ничего хорошего для чернокожих!" — написал Трамп в Twitter.

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2018 год, Вашингтон, Белый дом. Встреча Канье Уэста и Дональда Трампа. Видео: Washington Post / YouTube

Ранее в интервью Fox News Трамп заявлял, что Уэст конечном счете поддержит республиканцев. "Он очень хороший парень. Это человек, с которым я очень хорошо лажу... В конце, я думаю, он поддержит нас, а не кого-то еще. Он всегда будет за нас и его жена будет за нас", – сказал американский президент, добавив, что нужно помешать "левым радикалам захватить страну".

К слову, рэпер не скрывает, что никогда в своей жизни еще не голосовал.

Пока неизвестно, подал ли Канье Уэст официальные документы для регистрации на выборах президента–2020, тем более, как пишет The Guardian, в некоторых штатах еще не истек срок регистрации независимых кандидатов. Но чтобы твое имя появилось в избирательном бюллетене, независимому кандидату необходимо зарегистрироваться в каждом из 50 штатов США. Когда Канье заявил, что планирует баллотироваться, как минимум в шести штатах истек срок регистрации независимых кандидатов.

Тем не менее, шансы у Канье Уэста еще есть. У американских избирателей есть возможность самим вписать своего кандидата, и избирательная комиссия учтет этот голос.

Как напоминает портал Meduza, такую опцию чаще используют кандидаты, которые по какой-то причине не смогли пройти все предвыборные процедуры, поэтому они призывают своих сторонников вписывать свое имя в бюллетень от руки. Это довольно редкий случай, но кандидатам "от руки" случалось и выигрывать выборы. Так что шансы стать президентом США у Канье Уэста вполне реальные в случае мобилизации своего электората.

"Мой второй альбом называется "Поздняя регистрация". Я получил рэп, – рассказал Forbes Уэст о своей будущей президентской кампании. – Другое дело, что моя кампания – это "Канье Уэст ДА". Не "ага", а "да". Да. Да. Да. Когда я стану президентом, давайте тоже повеселимся. Давайте пройдем весь разговор о расизме, давайте дадим людям 40 акров и мулов, давайте дадим немного земли, вот и весь план".

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