Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США в штате Луизиана

Своим кандидатом в вице-президенты американский музыкант Канье Уэст выбрал проповедницу из штата Вайоминг Мишель Тидболл.

Уэст заявил, что планирует баллотироваться на пост президента США, в ночь на 5 июля Фото: EPA

Американский рэпер Канье Уэст подал документы на участие в выборах президента США, Об этом сообщает Nola.

В заявлении Уэста госсекретарю Луизианы он числится кандидатом от партии "Вечеринка по случаю Дня рождения". Своим кандидатом в вице-президенты он избрал проповедницу из штата Вайоминг Мишель Тидболл.

Вместе с Уэстом заявку на участие в выборах в Луизиане подали еще 10 кандидатов.

Как отмечает издание, Луизиана, в отличие от многих других штатов, не требует, чтобы независимые кандидаты собирали тысячи подписей под петицией о выдвижении кандидатуры для внесения в избирательный бюллетень. Вместо этого кандидат может заплатить регистрационный сбор в размере $500.

Уэст заявил, что планирует баллотироваться на пост президента США, в ночь на 5 июля. Накануне американский таблоид TMZ писал, что музыкант передумал участвовать в избирательной кампании.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут бывший вице-президент США Джо Байден и действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

15 июля, в последний день для регистрации, представитель Уэста подал необходимые документы для его участия в выборах президента США и заплатил $35 тыс. Уэст стал одним из трех независимых кандидатов в президенты, которые зарегистрировались в штате Оклахома. Также музыкант зарегистрировался в штатах Арканзас, Колорадо, Юта и Вермонт.

20 июля музыкант провел первую встречу с избирателями, признавшись, что уговаривал супругу сделать аборт.