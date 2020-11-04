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На выборах президента США Байден набирает 118 голосов выборщиков, Трамп – 99 – подсчет Reuters

Голосование в США завершилось в 39 штатах. По данным агентства Reuters, бывший вице-президент США Джо Байден опережает нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа по числу голосов выборщиков.

В США проходят президентские выборы
В США проходят президентские выборы
Фото: EPA

По предварительным подсчетам, на президентских выборах в США нынешний глава Белого дома Дональд Трамп набирает 99 голосов выборщиков, а его соперник, бывший вице-президент Джо Байден – 118 голосов. Об этом свидетельствуют данные агентства Reuters.

Голосование завершилось уже в 39 штатах. 

Скриншот: reuters.com
Скриншот: reuters.com

3 ноября в США проходит основное голосование на выборах президента. Главными конкурентами считают республиканца Трампа и демократа Байдена.  

В связи с пандемией в Штатах с конца сентября началось досрочное голосование. По состоянию на 2 ноября такой возможностью воспользовались более 34,5 млн человек, почти 60,5 млн отправили бюллетени по почте. По данным национальных социологических опросов, Байден набирает в среднем 52% голосов, Трамп – 43%.

"ГОРДОН" следит за событиями в США в режиме онлайн.

Теги: США, выборы, Джо Байден, Дональд Трамп, выборы президента США 2020
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