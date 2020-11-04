Под Белым домом собралось несколько сотен протестующих против Трампа

Протестующих против президента США Дональда Трампа сдерживал металлический забор, который установили вокруг Белого дома.

На площади перед Белым домом собралось несколько сотен протестующих против президента США Дональда Трампа в день президентских выборов 3 ноября. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отметило, что на площади "царила почти праздничная атмосфера". При этом протестующих сдерживал металлический забор, который установили вокруг Белого дома.

На заборе развесили транспаранты и плакаты с логунгами против Трампа. Некоторые митингующие танцевали под звучащую из динамиков музыку.

СМИ сообщали, что полиция Вашингтона ожидает волнений вне зависимости от результатов выборов.

3 ноября в США проходит основное голосование на выборах президента. Главными конкурентами считают Трампа и бывшего вице-президента Джо Байдена.

В связи с пандемией в Штатах с конца сентября началось досрочное голосование. По состоянию на 2 ноября такой возможностью воспользовались более 34,5 млн человек, почти 60,5 млн отправили бюллетени по почте. По данным национальных социологических опросов, Байден набирает в среднем 52% голосов, Трамп – 43%.

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