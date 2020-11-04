Байден победил в одном из спорных штатов – Висконсине

Победа на выборах президента США в штате Висконсин принесла демократу Джо Байдену 10 голосов коллегии выборщиков, таким образом, он получил уже 248 голосов выборщиков, в то время как действующий президент США Дональд Трамп – 214. Чтобы стать президентом, нужно 270.

В штате Висконсин, который является одним из самых спорных и ключевых штатов на проходящих выборах президента США, победу одержал кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден. Об этом сообщает Associated Press.

Он получил все 10 голосов выборщиков.

Байден набрал 49,6% голосов, Трамп – 48,9%.

Таким образом, Байден получил уже 248 голосов выборщиков, в то время как Трамп – 214. Чтобы стать президентом, нужно 270.

В 2016 году Трамп получил в Висконсине наибольшую поддержку, что позволило ему одержать победу на выборах президента США. Агентство отмечает, что демократы были "полны решимости" вернуть себе Висконсин, который не был республиканским со времен президента Рональда Рейгана.

В штабе Трампа уже заявили о намерении оспорить результаты выборов в Висконсине.

3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают республиканца и нынешнего президента Дональда Трампа и демократа и экс-вице-президента Джо Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Трамп уже объявил о своей победе на выборах, но, как отметили СМИ, это заявление преждевременно. Предварительные подсчеты показывали лидерство Байдена.