ГОРДОН
 
 
МИР

Байден победил в одном из спорных штатов – Висконсине

Победа на выборах президента США в штате Висконсин принесла демократу Джо Байдену 10 голосов коллегии выборщиков, таким образом, он получил уже 248 голосов выборщиков, в то время как действующий президент США Дональд Трамп – 214. Чтобы стать президентом, нужно 270.

Байден набрал в Висконсине 49,6% голосов
Байден набрал в Висконсине 49,6% голосов
Фото: ЕРА

В штате Висконсин, который является одним из самых спорных и ключевых штатов на проходящих выборах президента США, победу одержал кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден. Об этом сообщает Associated Press.

Он получил все 10 голосов выборщиков.

Байден набрал 49,6% голосов, Трамп – 48,9%.

Таким образом, Байден получил уже 248 голосов выборщиков, в то время как Трамп – 214. Чтобы стать президентом, нужно 270.

В 2016 году Трамп получил в Висконсине наибольшую поддержку, что позволило ему одержать победу на выборах президента США. Агентство отмечает, что демократы были "полны решимости" вернуть себе Висконсин, который не был республиканским со времен президента Рональда Рейгана. 

В штабе Трампа уже заявили о намерении оспорить результаты выборов в Висконсине.

3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают республиканца и нынешнего президента Дональда Трампа и демократа и экс-вице-президента Джо Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Трамп уже объявил о своей победе на выборах, но, как отметили СМИ, это заявление преждевременно. Предварительные подсчеты показывали лидерство Байдена.

Издание Vox сегодня написало, что исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины. 

Для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 выборщиков, они будут голосовать позже. Всего в коллегии выборщиков 538 человек.

"ГОРДОН" следит за событиями в США в режиме онлайн.

Теги: выборы, Джо Байден, Висконсин, Дональд Трамп, голосование, выборы президента США 2020
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Адвокат рассказал о здоровье заразившегося коронавирусом Петросяна
Адвокат рассказал о здоровье заразившегося коронавирусом Петросяна
Сестра Комарова рассекретила имя дочери и рассказала о первом месяце материнства
Сестра Комарова рассекретила имя дочери и рассказала о первом месяце материнства
Стас Пьеха переболел COVID-19
Стас Пьеха переболел COVID-19
Сын Орбакайте Байсаров прокомментировал отношения с отцом
Сын Орбакайте Байсаров прокомментировал отношения с отцом
Белуччи снялась для итальянского глянца в нарядах от Dolce&Gabbana
Белуччи снялась для итальянского глянца в нарядах от Dolce&Gabbana
В дом Джамалы забралась летучая мышь. Фото
В дом Джамалы забралась летучая мышь. Фото
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
"Мы не встречаемся". Младший сын Орбакайте отреагировал на слухи о его помолвке
"Мы не встречаемся". Младший сын Орбакайте отреагировал на слухи о его помолвке
Кошевой решил отрастить волосы и показал, как выглядит
Кошевой решил отрастить волосы и показал, как выглядит
Каминская рассказала, почему у них с мамой происходят стычки
Каминская рассказала, почему у них с мамой происходят стычки
Alyosha рассказала о домогательствах пьяного попутчика в купе поезда
Alyosha рассказала о домогательствах пьяного попутчика в купе поезда
  "Каждый вечер приезжала и бухала". alyona alyona рассказала об опыте работы коллектором
  "Каждый вечер приезжала и бухала". alyona alyona рассказала об опыте работы коллектором
Жена Медведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
Жена Медведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
Сумская: Один из тестов показал наличие антител к коронавирусу. Наверное, на гастролях перенесла болезнь
Сумская: Один из тестов показал наличие антител к коронавирусу. Наверное, на гастролях перенесла болезнь
Харчишин впервые прокомментировал потерю ребенка
Харчишин впервые прокомментировал потерю ребенка
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
Жена Медведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
Жена Медведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа клоун
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа – клоун
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS