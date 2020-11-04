Яковина: У Трампа нет выбора. Если он проиграет, ему придется отдавать $900 млн

В случае проигрыша на выборах действующий президент США Дональд Трамп не признает свое поражение и обратится в суд. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил украинский журналист Иван Яковина, который сейчас находится в Вашингтоне.

"Избирательный процесс в США организован неплохо. Я был вчера на избирательном участке, все проходило спокойно, без какого-то ада. Сейчас в нескольких штатах все еще считают голоса, поданные по почте. Их будут еще подсчитывать как минимум день. И если все останется, как сейчас, то с перевесом в один голос выборщика победит Джо Байден. Но мы не можем говорить, что именно так и будет. То, что Дональд Трамп уже заявил о своей победе, не означает, что он победил. Поэтому наблюдатели сейчас призывают все стороны к терпению и просят дождаться окончательных результатов", – сказал журналист.

По его мнению, Трамп готов бороться за свою победу в суде, и в таком случае у него есть шанс переломить ход кампании.

"У Трампа нет выбора. Он цепляется за власть, потому что если он проиграет эти выборы, ему придется отдавать $900 млн, а у него нет таких денег. В случае проигрыша Трампа может произойти черт знает что. Он свое поражение точно не признает. Он наверняка подаст в суд, утверждая, что победа за ним, а во время подсчета голосов намухлевали. Если история перейдет в суд, то там у Трампа есть все возможности победить. Потому что Верховный суд его поддерживает. Судебные рассмотрения должны закончиться до того дня, когда будет проходить голосование на выборах президента США. Потому что сейчас выбирают выборщиков. А уже выборщики 14 декабря будут выбирать президента. И до начала января Трамп будет действующим президентом, пока не состоится инаугурация нового президента, кем бы он ни был", – отметил Яковина.

Трамп занимает пост президента США с 2017 года. Он уже объявил о своей победе на выборах, но как отметили СМИ, это заявление преждевременно. Предварительные подсчеты показывали лидерство Байдена.

Трамп назвал странным тот факт, что в ходе подсчета голосов стали укрепляться позиции демократов: "Прошлой ночью я лидировал, местами уверенно, во многих ключевых штатах... Затем, один за другим, все стало магическим образом меняться по мере того, как стали считать внезапно появившиеся пачки бюллетеней. Это очень странно".

Издание Vox сегодня написало, что исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины. В последние часы Байден с незначительным преимуществом обошел Трампа в Висконсине и Аризоне.

Для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 выборщиков, они будут голосовать позже. Всего в коллегии выборщиков 538 человек. С учетом активного досрочного голосования, согласно прогнозу аналитиков, в этом году в выборах примет участие рекордное число избирателей – около 150 млн.