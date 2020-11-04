Штаб Байдена раскритиковал слова Трампа о прекращении подсчета голосов

В штабе кандидата в президенты США, демократа и бывшего вице-президента Джо Байдена заявили, что их юристы готовы сопротивляться усилиям действующего главы Белого дома, кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в прекращении подсчета голосов.

Штаб кандидата в президенты США демократа и бывшего вице-президента Джо Байдена заявил, что подсчет голосов не прекратится, вопреки заявлениям действующего главы Белого дома, кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщает The Hill.

Ранее Трамп заявил о своей победе на выборах в США с большим отрывом, отметив, что может обратиться в Верховный суд для разрешения вопроса об исходе выборов.

"Подсчет не прекратится. Он будет продолжаться, пока каждый должным образом поданный голос не будет засчитан", – сообщила менеджер кампании Байдена Джен О'Мэлли-Диллон.

Она назвала заявления Трампа "неприкрытой попыткой лишить американских граждан демократических прав".

"Они беспрецедентны, поскольку никогда еще в нашей истории президент США не пытался лишить американца права голоса на общенациональных выборах", – сказала менеджер штаба.

Менеджер штаба отметила, что ни Трамп, ни Байден не будут решать исход выборов. По ее словам, демократический процесс не будет нарушен во время подсчетов. Менеджер добавила, что у их команды подготовлены юристы для оспаривания итогов выборов, если Трамп начнет этот процесс первым.

"Если президент выполнит свою угрозу обратиться в суд, чтобы попытаться помешать должному учету голосов, у нас готовы команды юристов, которые мы готовы развернуть, чтобы сопротивляться этим усилиям. И они победят", – сказала О'Мэлли-Диллон.

"Мы уверены, что, когда процесс будет завершен, Джо Байден будет следующим президентом США", – заключила она.

3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают республиканца Трампа и демократа Байдена.

Согласно промежуточным результатам, представитель Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден опережает на выборах президента США действующего главу государства Дональда Трампа. По данным CNN, NBC News, Fox News и Vox, Байден набирает от 224 до 238 голосов выборщиков, Трамп – 213 голосов.

В связи с пандемией в Штатах с конца сентября началось досрочное голосование. По состоянию на 2 ноября такой возможностью воспользовались более 34,5 млн человек , почти 60,5 млн отправили бюллетени по почте.

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