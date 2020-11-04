Выборы президента США. Подсчеты показывают лидерство Байдена

На президентских выборах в США лидирует, согласно промежуточным данным, представитель Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден.
Об этом свидетельствуют подсчеты авторитетных американских СМИ на 1.45 среды, 4 ноября, по местному времени (11.45 по киевскому времени).
По данным CNN, Байден заручился поддержкой 224 выборщиков, его главный конкурент, представитель Республиканской партии Дональд Трамп, который является действующим главой Белого дома, – 213.Такие же результаты у NBC News.
Согласно подсчетам Fox News, у Байдена 238 голосов, у Трампа – 213. По прогнозу Vox, демократ заручился поддержкой 227 выборщиков, республиканец – 213.
"Голос Америки" напомнил, для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 выборщиков, они будут голосовать позже. Всего в коллегии выборщиков 538 человек.
Исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины, отметило издание Vox. По предварительным данным, Трамп победил во Флориде и лидирует в Мичигане, Пенсильвании и Северной Каролине, а Байден лидирует в Аризоне и Висконсине.
Трамп уже объявил о своей победе на выборах, но, как отметили СМИ, это заявление преждевременно.
С учетом активного досрочного голосования, согласно прогнозу аналитиков, в этом году в выборах примет участие рекордное число избирателей – около 150 млн.
Трамп занимает пост президента США с 2017 года.