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Выборы президента США. Подсчеты показывают лидерство Байдена

Согласно промежуточным результатам президентских выборов в США, опубликованным CNN, NBC News, Fox News и Vox, экс-вице-президент Джо Байден набирает от 224 до 238 голосов выборщиков, действующий глава Белого дома Дональд Трамп – 213 голосов.

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Байден представляет Демократическую партию США
Байден представляет Демократическую партию США
Фото: ЕРА

На президентских выборах в США лидирует, согласно промежуточным данным, представитель Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден.

Об этом свидетельствуют подсчеты авторитетных американских СМИ на 1.45 среды, 4 ноября, по местному времени (11.45 по киевскому времени).

По данным CNN, Байден заручился поддержкой 224 выборщиков, его главный конкурент, представитель Республиканской партии Дональд Трамп, который является действующим главой Белого дома, – 213.Такие же результаты у NBC News.

Согласно подсчетам Fox News, у Байдена 238 голосов, у Трампа – 213. По прогнозу Vox, демократ заручился поддержкой 227 выборщиков, республиканец – 213.

"Голос Америки" напомнил, для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 выборщиков, они будут голосовать позже. Всего в коллегии выборщиков 538 человек.

Исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины, отметило издание Vox. По предварительным данным, Трамп победил во Флориде и лидирует в Мичигане, Пенсильвании и Северной Каролине, а Байден лидирует в Аризоне и Висконсине.

Трамп уже объявил о своей победе на выборах, но, как отметили СМИ, это заявление преждевременно.

С учетом активного досрочного голосования, согласно прогнозу аналитиков, в этом году в выборах примет участие рекордное число избирателей – около 150 млн.

Трамп занимает пост президента США с 2017 года.

Теги: США, выборы, Джо Байден, Висконсин, Флорида, Северная Каролина, Дональд Трамп, выборы в США, голосование, президент, Аризона, вице-президент, Мичиган, Пенсильвания, выборы президента США 2020
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