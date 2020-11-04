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Выборы в США. Трамп побеждает в большем количестве штатов

По подсчетам американского издания Politico, действующий глава Белого дома CША Дональд Трамп победил в 23 штатах, его главный соперник, демократ Джо Байден – в 18. В остальных штатах подсчет голосов продолжается.

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Байден опережает Трампа на 11 голосов выборщиков
Байден опережает Трампа на 11 голосов выборщиков
Фото: ЕРА

На выборах президента США кандидат от Республиканской партии, действующий глава Белого дома Дональд Трамп побеждает в большем количестве штатов, чем его главный соперник, представитель Демократической партии Джо Байден, но Байден заручился поддержкой большего количества выборщиков. Об этом свидетельствуют данные подсчета голосов американского издания Politico

По состоянию на 8.15 Трамп победил в 23 штатах, а Байден – в 18, подсчет в девяти (Невада, Аризона, Аляска, Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Мэн, Северная Каролина и Джорджия) продолжается. 

На данный момент Байден заручился поддержкой 223 выборщиков, а Трамп – 212. Для победы на выборах необходимо получить поддержку не менее 270 выборщиков. 

Победа на Аляске принесет кандидату три голоса, в Неваде – шесть, Висконсине – 10, Аризоне – 11, Северной Каролине – 15, Мичигане и Джорджии – по 16, Пенсильвании – 20. В Мэне четыре выборщика, их голоса распределятся между кандидатами пропорционально количеству отданных избирателями голосов (такая же система действует в штате Небраска, в остальных победитель может рассчитывать на все голоса выборщиков). 

Скриншот: Рolitico.com
Скриншот: Рolitico.com

По состоянию на 6.45 по киевскому времени Байден лидировал с отрывом в 78 голосов.

3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают Трампа и Байдена.  

В связи с пандемией в Штатах с конца сентября началось досрочное голосование. По состоянию на 2 ноября такой возможностью воспользовались более 34,5 млн человек, почти 60,5 млн отправили бюллетени по почте. 

"ГОРДОН" следит за событиями в США в режиме онлайн.

Теги: США, Джо Байден, Аляска, Висконсин, Северная Каролина, Дональд Трамп, выборы в США, Аризона, Мичиган, Мэн, Джорджия, Невада, Пенсильвания
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