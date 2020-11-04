В день выборов президента США Twitter и Facebook заблокировали несколько новостных страниц

Twitter и Facebook заблокировали некоторые новостные аккаунты за нарушение их политики. Они публиковали информацию о голосовании на президентских выборах США.

Социальные сети Twitter и Facebook 3 ноября заблокировали учетные записи, которые распространяли дезинформацию о выборах в США. Об этом сообщает Reuters.

Заблокированные страницы были созданы недавно. Это были в основном правые новостные аккаунты, публикующие информацию о голосовании на выборах.

В Twitter отметили, что аккаунты заблокировали за нарушение его политики, а именно публикации "недопустимого контента".

У одной из заблокированных страниц, SVNewsAlerts, было 78 тыс.подписчиков в Twitter. В аккаунте часто предупреждали о беспорядках, связанных с выборами, и освещались проблемы с безопасностью и надежностью голосования. В нем указывали на мошеннические заявления о демократах и обращали внимание на митинги и выступления нынешнего главы Белого дома, республиканца Дональда Трампа.

Также Twitter заблокировал каналы FJNewsReporter, Crisis_Intel и Faytuks

Facebook также заблокировал несколько аккаунтов на американских страницах SV News и FJ News, сославшись на "недостоверное поведение". У страницы SV было более 20 тыс. подписчиков.

В агенстве отметили, что некоторые из заблокированных аккаунтов были тщательно прочитаны СМИ в России, которую обвиняли во вмешательстве в выборы США 2016 года. Твиты SVNewsAlerts и Faytuks, у которых было всего 11 тыс. подписчиков, десятки раз освещались в контролируемых РФ изданиях Sputnik и RT.

3 ноября в США проходит основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают республиканца Трампа и демократа Байдена.

В связи с пандемией в Штатах с конца сентября началось досрочное голосование. По состоянию на 2 ноября такой возможностью воспользовались более 34,5 млн человек, почти 60,5 млн отправили бюллетени по почте. По данным национальных социологических опросов, Байден набирает в среднем 52% голосов, Трамп – 43%.

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