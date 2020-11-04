"На пути к победе". Байден заявил, что объявлять победителя выборов в США еще рано

По словам кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена, подсчет голосов на выборах президента США может затянуться.

Кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден после завершения голосования в США заявил, что победа на выборах будет за ним. Видео заявления опубликовал CNN.

"Сохраняйте веру, ребята. Мы на пути к победе", – заявил Байден.

Он добавил, что подсчет голосов может затянуться до утра 4 ноября или даже позднее. Соответственно, ни ему, ни его сопернику действующему президенту США, республиканцу Дональду Трампу не стоит объявлять себя победителем, слово должны сказать избиратели, и предстоит подсчитать бюллетени, присланные по почте.

"Мы уверены в выигрыше Аризоны. Мы лидируем в Миннесоте и все еще лидируем в Джорджии, хотя это не то, чего ожидали. Также уверенно чувствуем себя в Висконсине и Мичигане. И мы выиграем в Пенсильвании", – отметил Байден.

По информации американского издания Politico, Байден опережает Трампа: демократ заручился поддержкой 224 выборщиков, а республиканец – 213. Для победы кандидату на пост президента США нужно набрать не менее 270 голосов.

3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают республиканца Трампа и демократа Байдена.

В связи с пандемией в Штатах с конца сентября началось досрочное голосование. По состоянию на 2 ноября такой возможностью воспользовались более 34,5 млн человек, почти 60,5 млн отправили бюллетени по почте.

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