Трамп заявил, что у него нет заготовленной речи на случай проигрыша на выборах

По словам президента США Дональда Трампа, выиграть легко, а проиграть "никогда не бывает легко".

Президент США Дональд Трамп, который баллотируется на второй срок, заявил журналистам 3 ноября во время визита в штат Вирджиния, что пока не думал о речи на случай проигрыша. Об этом пишет The New York Times.

По словам Трампа, "выиграть легко", а проиграть "никогда не бывает легко".

"Не для меня", – добавил он.

3 ноября в США проходит основное голосование на выборах президента. Главными конкурентами считают Трампа и бывшего вице-президента Джо Байдена.

В связи с пандемией в Штатах с конца сентября началось досрочное голосование. По состоянию на 2 ноября такой возможностью воспользовались более 34,5 млн человек, почти 60,5 млн отправили бюллетени по почте.

По данным национальных социологических опросов, Байден набирает в среднем 52% голосов, Трамп – 43%.