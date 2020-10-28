Во Флориде мужчина угнал бульдозер, чтобы снести рекламу Байдена

26-летний Джеймс Блайт из Хайнс Сити (Флорида, США) въехал в забор бывшего заместителя мэра города Адама Берджеса и снес несколько агитационных знаков за кандидата в президенты Джо Байдена. Владельцы дома в ответ установили еще 20 таких же знаков.

В городе Хайнс Сити (штат Флорида, США) нетрезвый мужчина украл будьдозер, чтобы уничтожить плакаты с предвыборной агитацией кандидата в президента Джо Байдена. Об этом 26 октября сообщил местный телеканал Bay News 9.

26-летний Джеймс Блайт украл бульдозер со строительной площадки и начал сносить агитацию. В частности, он въехал в забор бывшего заместителя мэра города Адама Берджеса и снес несколько десятков плакатов Байдена на улицах.

Полицейским мужчина сообщил, что выпил слишком много виски и не помнит момент угона бульдозера.

Репортер Bay News 9 Ашонти Форд в своем Twitter опубликовала 25 октября видео, на котором снят тот самый двор, в который въехал мужчина, чтобы сорвать агитацию за Байдена. В ответ на это собственники дома установили еще 20 таких же знаков.

Florida man brings bulldozer onto family property to rip up @JoeBiden sign. Family responds by planting 20 more signs. See full story on @BN9 pic.twitter.com/OLHZjlwdFP — Ashonti Ford TV (@AshontiFordBN9) October 25, 2020