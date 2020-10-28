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Во Флориде мужчина угнал бульдозер, чтобы снести рекламу Байдена

26-летний Джеймс Блайт из Хайнс Сити (Флорида, США) въехал в забор бывшего заместителя мэра города Адама Берджеса и снес несколько агитационных знаков за кандидата в президенты Джо Байдена. Владельцы дома в ответ установили еще 20 таких же знаков.

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Мужчина успел снести несколько десятков плакатов Байдена на улицах
Мужчина успел снести несколько десятков плакатов Байдена на улицах
Фото: EPA

В городе Хайнс Сити (штат Флорида, США) нетрезвый мужчина украл будьдозер, чтобы уничтожить плакаты с предвыборной агитацией кандидата в президента Джо Байдена. Об этом 26 октября сообщил местный телеканал Bay News 9.

26-летний Джеймс Блайт украл бульдозер со строительной площадки и начал сносить агитацию. В частности, он въехал в забор бывшего заместителя мэра города Адама Берджеса и снес несколько десятков плакатов Байдена на улицах.

Полицейским мужчина сообщил, что выпил слишком много виски и не помнит момент угона бульдозера.

Репортер Bay News 9 Ашонти Форд в своем Twitter опубликовала 25 октября видео, на котором снят тот самый двор, в который въехал мужчина, чтобы сорвать агитацию за Байдена. В ответ на это собственники дома установили еще 20 таких же знаков.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. По данным британской консалтинговой компании Opinium Research от 13 октября, за Байдена готовы отдать голоса 57% избирателей, за нынешнего президента Дональда Трампа – 40%.

Теги: США, Джо Байден, Флорида, выборы президента США 2020
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