По данным американского издания Vox, досрочно на выборах президента США активнее голосовали демократы.

Досрочное голосование в Штатах началось с конца сентября Фото: ЕРА

Досрочно на выборах президента США проголосовало почти 100 млн американцев. Об этом сообщает американское издание Vox.

Бюллетени по почте отправили 63 936 249 избирателей. Еще 35 720 830 граждан США проголосовали досрочно лично.

По имеющимся данным, досрочно активнее голосовали демократы – 48% избирателей. Сторонники Республиканской партии использовали эту возможность несколько реже – 42%. Еще 10% избирателей, которые проголосовали досрочно, поддерживают другие партии.

Досрочное голосование в Штатах началось с конца сентября.

Согласно промежуточным результатам, представитель Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден опережает на выборах президента США действующего главу государства Дональда Трампа. По данным CNN, NBC News, Fox News и Vox, Байден набирает от 224 до 238 голосов выборщиков, Трамп – 213 голосов.