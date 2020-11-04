"Все стало магическим образом меняться". Трамп считает подозрительным укрепление позиций демократов на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидировал на выборах президента США "во многих ключевых штатах", а потом все изменилось.

Президент США Дональд Трамп назвал странным тот факт, что в последние часы стали укрепляться позиции демократов в ходе подсчета голосов на выборах главы государства.

"Прошлой ночью я лидировал, местами уверенно, во многих ключевых штатах. Почти во всех случаях это были штаты, которые контролируют демократы. Затем, один за другим, все стало магическим образом меняться по мере того, как стали считать внезапно появившиеся пачки бюллетеней. Это очень странно", – написал Трамп в своем Twitter.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Twitter вскоре пометил это сообщение как вводящее в заблуждение: "Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии".

Трамп уже объявил о своей победе на выборах, но, как отметили СМИ, это заявление преждевременно. Предварительные подсчеты показывали лидерство Байдена.

Издание Vox сегодня написало, что исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины. В последние часы Байден с незначительным преимуществом обошел Трампа в Висконсине и Аризоне.

Для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 выборщиков, они будут голосовать позже. Всего в коллегии выборщиков 538 человек.

С учетом активного досрочного голосования, согласно прогнозу аналитиков, в этом году в выборах примет участие рекордное число избирателей – около 150 млн.

Трамп занимает пост президента США с 2017 года.