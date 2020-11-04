Четыре человека пострадали в результате нападения с ножом вблизи Белого дома

В США утром после ночи выборов президента США вблизи Белого дома произошел конфликт. Ранены трое мужчин и одна женщина.

3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента Фото: EPA

Четыре человека пострадали в результате нападения с ножом недалеко от Белого дома в Вашингтоне. Об этом 4 ноября сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию.

Правоохранители заявили, что ранены трое мужчин и одна женщина.

По их данным, четверо взрослых раненых вступили в ссору с тремя подозреваемыми возле Белого дома рано утром после ночи выборов.

По словам полиции, пострадавших доставили в больницу округа Колумбия. Их травмы не опасны для жизни, говорится в сообщении.

Троих подозреваемых – двух мужчин и женщину – объявили в розыск.

Stabbing: 1400 b/o New York Avenue, NW. LOF: Lookout is for Suspects (1 & 2) B/Ms wearing all black clothing and Suspect (3) B/F wearing black sweatpants w/ white stripe, orange leggings and a dark gray coat armed with a knife — DC Police Department (@DCPoliceDept) November 4, 2020

3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают республиканца Трампа и демократа Байдена.

Согласно промежуточным результатам, представитель Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден опережает на выборах президента США действующего главу государства Дональда Трампа. По данным CNN, NBC News, Fox News и Vox, Байден набирает от 224 до 238 голосов выборщиков, Трамп – 213 голосов.