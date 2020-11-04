Четыре человека пострадали в результате нападения с ножом вблизи Белого дома

Четыре человека пострадали в результате нападения с ножом недалеко от Белого дома в Вашингтоне. Об этом 4 ноября сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию.
Правоохранители заявили, что ранены трое мужчин и одна женщина.
По их данным, четверо взрослых раненых вступили в ссору с тремя подозреваемыми возле Белого дома рано утром после ночи выборов.
По словам полиции, пострадавших доставили в больницу округа Колумбия. Их травмы не опасны для жизни, говорится в сообщении.
Троих подозреваемых – двух мужчин и женщину – объявили в розыск.
Stabbing: 1400 b/o New York Avenue, NW. LOF: Lookout is for Suspects (1 & 2) B/Ms wearing all black clothing and Suspect (3) B/F wearing black sweatpants w/ white stripe, orange leggings and a dark gray coat armed with a knife— DC Police Department (@DCPoliceDept) November 4, 2020
3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают республиканца Трампа и демократа Байдена.
Согласно промежуточным результатам, представитель Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден опережает на выборах президента США действующего главу государства Дональда Трампа. По данным CNN, NBC News, Fox News и Vox, Байден набирает от 224 до 238 голосов выборщиков, Трамп – 213 голосов.
В связи с пандемией в Штатах с конца сентября началось досрочное голосование. По состоянию на 2 ноября такой возможностью воспользовались более 34,5 млн человек, почти 60,5 млн отправили бюллетени по почте.