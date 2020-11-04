Штаб Трампа требует пересчета голосов в Висконсине

В избирательном штабе президента США Дональда Трампа заявили, что им поступали сообщения о нарушениях в нескольких округах штата Висконсин, которые вызывают сомнения в достоверности результатов голосования на выборах президента. На данный момент в Висконсине лидирует соперник Трампа от Демократической партии Джо Байден: у действующего президента 48,9% голосов избирателей, у Байдена – 49,6%.

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа требует пересчета голосов в Висконсине. Об этом говорится в заявлении главы штаба Билла Степьена, сообщает телеканал CNN.

"Поступали сообщения о нарушениях в нескольких округах Висконсина, которые вызывают серьезные сомнения в достоверности результатов. Президент вполне имеет право потребовать пересчета голосов, и мы немедленно сделаем это", – сообщил Степьен.

Согласно закону штата Висконсин, штаб не может подавать прошение о пересчете голосов до тех пор, пока избирательная комиссия штата не завершит подсчет результатов окружных избирательных комиссий, отмечает CNN.

На данный момент в Висконсине лидирует соперник Трампа от Демократической партии Джо Байден: у действующего президента 48,9% голосов избирателей, у Байдена – 49,6%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные агентством Bloomberg. Победа в этом штате принесет 10 голосов коллегии выборщиков. Официально о победе Байдена в Висконсине еще не объявлялось.

Трамп занимает пост президента США с 2017 года. Он уже объявил о своей победе на выборах, но как отметили СМИ, это заявление преждевременно. Предварительные подсчеты показывали лидерство Байдена.

Трамп назвал странным тот факт, что в ходе подсчета голосов стали укрепляться позиции демократов: "Прошлой ночью я лидировал, местами уверенно, во многих ключевых штатах... Затем, один за другим, все стало магическим образом меняться по мере того, как стали считать внезапно появившиеся пачки бюллетеней. Это очень странно".

Издание Vox сегодня написало, что исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины. В последние часы Байден с незначительным преимуществом обошел Трампа в Висконсине и Аризоне.

Для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 выборщиков, они будут голосовать позже. Всего в коллегии выборщиков 538 человек. С учетом активного досрочного голосования, согласно прогнозу аналитиков, в этом году в выборах примет участие рекордное число избирателей – около 150 млн.