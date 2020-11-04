Явка на выборах в США стала рекордной за последние 120 лет

Явка на выборах президента США составила около 160 млн человек, сообщил основатель проекта "Выборы в США" профессор Майкл Макдональд.

Голосование на выборах в США проходило с конца сентября до 3 ноября Фото: EPA

Явка на президентских выборах в США стала самой высокой за 120 лет. Об этом написал на своей странице в Twitter основатель проекта "Выборы в США" профессор Майкл Макдональд.

По его словам, участие в голосовании приняли около 160 млн американцев, а явка составила 66,9%. Макдональд подчеркнул, что этот показатель является самым высоким с 1900 года – тогда явка составила 73,7%.

I posted PRELIMINARY estimates of the 2020 state and national turnout and voting-eligible population turnout rates



160 million people voted



Turnout rate: 66.9%



Highest turnout rate since 1900: 73.7%https://t.co/k7y6bGRInG — Michael McDonald (@ElectProject) November 4, 2020

Вместе с тем Макдональд отметил, что в 1800-х годах явка на выборах президента несколько раз даже превышала 80%.

2020's turnout in historical perspective. Highest in a 120 years, but not an all-time high pic.twitter.com/CW09L6ZcQB — Michael McDonald (@ElectProject) November 4, 2020

3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают республиканца и нынешнего президента Дональда Трампа и демократа и экс-вице-президента Джо Байдена.

Трамп уже объявил о своей победе на выборах, но, как отметили СМИ, это заявление преждевременно. Предварительные подсчеты показывали лидерство Байдена.