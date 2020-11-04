Явка на выборах в США стала рекордной за последние 120 лет

Явка на президентских выборах в США стала самой высокой за 120 лет. Об этом написал на своей странице в Twitter основатель проекта "Выборы в США" профессор Майкл Макдональд.
По его словам, участие в голосовании приняли около 160 млн американцев, а явка составила 66,9%. Макдональд подчеркнул, что этот показатель является самым высоким с 1900 года – тогда явка составила 73,7%.
I posted PRELIMINARY estimates of the 2020 state and national turnout and voting-eligible population turnout rates— Michael McDonald (@ElectProject) November 4, 2020
160 million people voted
Turnout rate: 66.9%
Highest turnout rate since 1900: 73.7%https://t.co/k7y6bGRInG
Вместе с тем Макдональд отметил, что в 1800-х годах явка на выборах президента несколько раз даже превышала 80%.
2020's turnout in historical perspective. Highest in a 120 years, but not an all-time high pic.twitter.com/CW09L6ZcQB— Michael McDonald (@ElectProject) November 4, 2020
3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают республиканца и нынешнего президента Дональда Трампа и демократа и экс-вице-президента Джо Байдена.
Трамп уже объявил о своей победе на выборах, но, как отметили СМИ, это заявление преждевременно. Предварительные подсчеты показывали лидерство Байдена.
Издание Vox сегодня написало, что исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины. В последние часы Байден с незначительным преимуществом обошел Трампа в Висконсине и Аризоне.
Для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 выборщиков, они будут голосовать позже. Всего в коллегии выборщиков 538 человек.