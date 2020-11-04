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Гончарук: Наиболее вероятный сценарий: победа Байдена с перевесом в один голос – 271 голос выборщиков

В Вашингтоне люди готовятся к протестам, полиция мобилизована, ожидается, что следующие пару дней в Америке будет горячо, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который сейчас находится в США с деловым визитом в рамках сотрудничества с Atlantic Council.

Гончарук: Первыми пересчитались трамписты, а сейчас демократы за счет дистанционного голосования отвоевывают результат
Гончарук: Первыми пересчитались трамписты, а сейчас демократы за счет дистанционного голосования отвоевывают результат
Фото: Алексей Гончарук / Facebook

На выборах президента США Джо Байден имеет реальную возможность победить с перевесом в один голос выборщиков. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который сейчас находится в США с деловым визитом в рамках сотрудничества с Atlantic Council.

"Сейчас стало очевидно, что скрытых избирателей, которые поддерживают президента Дональда Трампа, оказалось значительно больше, чем предполагалось ранее. В Пенсильвании, например, опрос давал победу демократов с перевесом в 4%, а сейчас в этом штате демократы проигрывают 11%. То есть разница в 15%. Второй фактор на этих выборах: большие города голосуют за демократов, а маленькие – за республиканцев. Но маленькие города подсчитывают гораздо быстрее результат, потому что там большинство голосовало лично на участке. А в больших городах серьезнее относятся к коронавирусным ограничениям и большое количество голосов отправлено почтой. Их считают медленнее. Первыми пересчитались трамписты, а сейчас демократы постепенно за счет дистанционного голосования отвоевывают результат. Я думаю, республиканцы зафиксировали тот максимальный результат, который могли получить. Если демократы доберут голоса хотя бы в двух штатах, они смогут победить. Наиболее вероятный сценарий: победа Байдена с перевесом в один голос – 271 голос выборщиков. Но это тонкая грань", – отметил Гончарук.

По его мнению, республиканцы попытаются дискредитировать соперников.

"Где-то к середине ночи голоса в маленьких городах были посчитаны и выглядело так, что перевес на стороне республиканцев. Однако постепенно тренд начал меняться. И республиканцы попытаются дискредитировать соперников, рассказывая о вероятных подтасовках и фальсификациях. По сути, судьбу всей страны решат десятки тысяч голосов. И Трамп будет точно цепляться за суд", – полагает политик.

Он не исключает, что обстановка в Вашингтоне накалится и могут начаться протесты.

"Как я вижу, весь Вашингтон сейчас мобилизован. На центральных улицах зашиты витрины, люди готовятся к протестам, полиция мобилизована, и ожидается, что в следующие пару дней в Америке будет горячо. Трамп остается президентом США и будет находиться в Белом доме до того момента, пока новый президент не зайдет на должность. В случае победы Байдена Трамп точно пойдет в суд. Тут возникает множество вероятных сценариев, когда что-то прогнозировать уже невозможно. Ведь можно, например, оспаривать результат выборов в каждом отдельном штате. На сейчас победитель не определен. У Байдена есть реальная возможность победить с перевесом в один голос. Как бы ни закончились эти выборы, Украина сохранит двухпартийную поддержку в Конгрессе. Поэтому отношения с США, скорее всего, не ухудшатся", – резюмировал Гончарук.

Дональд Трамп уже объявил о своей победе на выборах, но как отметили СМИ, это заявление преждевременно. Предварительные подсчеты показывали лидерство Джо Байдена.

Трамп назвал странным тот факт, что в ходе подсчета голосов стали укрепляться позиции демократов: "Прошлой ночью я лидировал, местами уверенно, во многих ключевых штатах... Затем, один за другим, все стало магическим образом меняться по мере того, как стали считать внезапно появившиеся пачки бюллетеней. Это очень странно".

Издание Vox сегодня написало, что исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины. В последние часы Байден с незначительным преимуществом обошел Трампа в Висконсине и Аризоне.

Трамп занимает пост президента США с 2017 года. Для победы на выборах ему необходимо получить поддержку 270 выборщиков, они будут голосовать позже. Всего в коллегии выборщиков 538 человек.

Теги: США, Украина, выборы, Джо Байден, Вашингтон, Дональд Трамп, политика, голосование, Алексей Гончарук, выборы президента США 2020
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