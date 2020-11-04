Байден получил наибольшее число голосов избирателей в истории

Кандидат в президенты США Джо Байден получил 70,1 млн голосов избирателей по состоянию на вечер 4 ноября. Это рекордная цифра, предыдущий рекорд был установлен экс-президентом Бараком Обамой.

Демократ и экс-вице-президент США Джо Байден стал кандидатом в президенты, получившим наибольшее количество голосов избирателей за всю историю выборов в США. Об этом сообщает The Guardian.

По состоянию на 20.40 4 ноября (по Киеву) за него проголосовало 70,1 млн человек. Предыдущий рекорд поставил экс-президент Барак Обама в 2008 году, когда набрал 69,5 млн голосов. Также Байден обогнал кандидата в президенты Хиллари Клинтон, которая в 2016 году набрала 65,9 млн голосов избирателей – больше, чем ее конкурент Дональд Трамп (однако проиграла Трампу в голосовании выборщиков).

На данный момент общее количество голосов за Трампа – 67,4 млн. Таким образом, Трамп пока на третьем месте по количеству голосов на выборах.

3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают республиканца и нынешнего президента Дональда Трампа и демократа и экс-вице-президента Джо Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Трамп уже объявил о своей победе на выборах, но, как отметили СМИ, это заявление преждевременно. Предварительные подсчеты показывали лидерство Байдена.