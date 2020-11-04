В США прошли выборы президента. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
В США 3 ноября прошли выборы президента. На данный момент все еще продолжается подсчет голосов, их победитель пока неизвестен. И действующий президент Дональд Трамп, и его оппонент, демократ Джо Байден говорят о высоких шансах на свою победу. Исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов
: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины. Для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 выборщиков, они будут голосовать позже. По состоянию на вечер 4 ноября Байден получил 70,1 млн голосов избирателей
– это рекордная цифра, предыдущий рекорд был установлен экс-президентом Бараком Обамой. По словам основателя проекта "Выборы в США", профессора Майкла Макдональда, явка на президентских выборах в США стала самой высокой за 120 лет
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