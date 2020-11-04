В США прошли выборы президента. Фоторепортаж

Вчера 22.20

Победа на выборах президента США в штате Висконсин принесла демократу Джо Байдену 10 голосов коллегии выборщиков, таким образом, он получил уже 248 голосов выборщиков, в то время как действующий президент США Дональд Трамп – 214. Чтобы стать президентом, нужно 270.