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Байден победил на выборах в Аризоне

Согласно данным телеканала Fox News, в штате Аризона за кандидата в президенты Джо Байдена отдали голоса 1,4 млн избирателей (51%).

По данным СМИ, у Байдена 248 голосов выборщиков
По данным СМИ, у Байдена 248 голосов выборщиков
Фото: EPA

Кандидат в президенты от демократов Джо Байден победил на выборах в штате Аризона. Об этом свидетельствуют данные телеканала Fox News.

Согласно данным канала, в Аризоне за Байдена отдали голоса 1,4 млн избирателей (51%), тогда как за его противника и президента США Дональда Трампа – 1,3 млн (47,6%). Это значит, что Байден должен получить еще 11 голосов выборщиков Аризоны – таким образом, общее количество его голосов вырастет до 248. У Трампа же, по предварительным данным, 214 голосов.

3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают Трампа и Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Трамп уже объявил о своей победе на выборах, но, как отметили СМИ, это заявление преждевременно. Предварительные подсчеты показывали лидерство Байдена.

Издание Vox сегодня написало, что исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины. В Висконсине, по данным CNN, Байден уже победил по количеству голосов избирателей, а во Флориде большинство у Трампа. В Мичигане штаб Трампа подал в суд с требованием приостановить подсчет голосов в штате.

Для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 выборщиков, они будут голосовать позже. Всего в коллегии выборщиков 538 человек.

"ГОРДОН" следит за событиями в США в режиме онлайн.

Теги: Джо Байден, Дональд Трамп, Аризона, выборы президента США 2020
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