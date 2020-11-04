Байден победил на выборах в Аризоне

Согласно данным телеканала Fox News, в штате Аризона за кандидата в президенты Джо Байдена отдали голоса 1,4 млн избирателей (51%).

Кандидат в президенты от демократов Джо Байден победил на выборах в штате Аризона. Об этом свидетельствуют данные телеканала Fox News.

Согласно данным канала, в Аризоне за Байдена отдали голоса 1,4 млн избирателей (51%), тогда как за его противника и президента США Дональда Трампа – 1,3 млн (47,6%). Это значит, что Байден должен получить еще 11 голосов выборщиков Аризоны – таким образом, общее количество его голосов вырастет до 248. У Трампа же, по предварительным данным, 214 голосов.

3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают Трампа и Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Трамп уже объявил о своей победе на выборах, но, как отметили СМИ, это заявление преждевременно. Предварительные подсчеты показывали лидерство Байдена.