Штаб Трампа через суд требует приостановить подсчет голосов в Мичигане

Руководитель штаба президента США Дональда Трампа Билл Степьен заявил, что членам штаба не дали доступ к избирательным участкам в Мичигане, чтобы те могли наблюдать за подсчетом голосов.

Штаб Трампа требует приостановить голосование в Мичигане, пока им не дадут возможность наблюдать за подсчетом голосов Фото: EPA

Штаб президента США Дональда Трампа подал иск в Апелляционный суд штата Мичиган с требованием приостановить подсчет голосов в штате. Об этом говорится в заявлении руководителя штаба Трампа Билла Степьена.

По словам Степьена, штабу Трампа не предоставили доступ к местам подсчета голосов для наблюдения за вскрытием бюллетеней и процессом подсчета. Из-за этого был подан иск в суд с требованием приостановить подсчет до тех пор, пока не будет предоставлен доступ представителям штаба.

"Мы также требуем пересмотреть те бюллетени, которые были вскрыты и подсчитаны, пока у нас не было доступа. Президент Трамп стремится к тому, чтобы все законные голоса учитывались в Мичигане и повсюду", – добавил Степьен.

3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают республиканца и нынешнего президента Дональда Трампа и демократа и экс-вице-президента Джо Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Трамп уже объявил о своей победе на выборах, но, как отметили СМИ, это заявление преждевременно. Предварительные подсчеты показывали лидерство Байдена.