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Почтовая служба США не смогла доставить более 150 тыс. бюллетеней до окончания голосования на президентских выборах

Более 12 тыс. бюллетеней, которые не успела доставить Почтовая служба США, приходится на штаты, в которых победителя президентских выборов еще не определили.

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Голосование за президента США проходило 3 ноября
Голосование за президента США проходило 3 ноября
Фото: EPA

Почтовая служба США не смогла доставить более 150 тыс. бюллетеней для подсчета голосов до окончания голосования на президентских выборах 3 ноября. Об этом сообщает The Washinton Post со ссылкой на данные службы.

При этом более 12 тыс. бюллетеней приходится на штаты, в которых победителя еще не определили.

Служба предоставила соответствующие документы суду, который обязывал ее срочно доставить бюллетени на участки. В ведомстве также заявили, что число недоставленных бюллетеней может возрасти после дальнейших проверок в отделениях.

3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают нынешнего президента Дональда Трампа и бывшего вице-президента Джо Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Издание Vox писало, что исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины.

Байден уже победил в Висконсине. Во Флориде, по данным CNN, большинство у Трампа. Байден побеждает, по подсчетам CNN, в Мичигане и, по данным Fox News, в Аризоне, однако окончательные результаты в этих двух штатах пока не объявили. Кроме того, штаб Трампа подал иски, в которых требует остановить подсчет голосов в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании – команда главы Белого дома заявила об отсутствии доступа к отслеживанию процедуры.

Для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 выборщиков. Всего в коллегии выборщиков 538 человек.

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Теги: США, выборы, почта, выборы президента США 2020
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