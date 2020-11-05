Штаб Трампа потребовал остановить подсчет голосов в трех штатах

4 ноября в штабе кандидата в президенты США и действующего главы Белого дома – республиканца Дональда Трампа – заявили, что подали иск с требованием приостановить подсчет голосов в штате Мичиган. Позже стало известно о подаче исков для приостановки процедуры подсчета в Джорджии и Пенсильвании.

Предвыборный штаб кандидата в президенты США и действующего главы Белого дома – республиканца Дональда Трампа – подал иски с требованием остановить подсчет голосов в трех штатах, пишет агентство Associated Press.

Ссылаясь якобы на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета голосов, штаб Трампа просит остановить процедуру в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании.

Менеджер штаба Билл Степин заявил, что команда Трампа потребует пересчета голосов в Висконсине, нарушения там фиксировали "в нескольких округах", сказал он, но не сообщил никаких подробностей.

Агентство считает, что таким образом формируется правовая стратегия, о которой Трамп "сигнализировал ранее" – что он будет оспаривать законность процесса голосования в тех штатах, где результат может означать его поражение.

3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают Трампа и экс-вице-президента США, демократа Джо Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Трамп уже объявил о своей победе на выборах, но, как отметили СМИ, это заявление преждевременно. Предварительные подсчеты показывали лидерство Байдена.