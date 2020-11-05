Штаб Трампа потребовал остановить подсчет голосов в трех штатах

Предвыборный штаб кандидата в президенты США и действующего главы Белого дома – республиканца Дональда Трампа – подал иски с требованием остановить подсчет голосов в трех штатах, пишет агентство Associated Press.
Ссылаясь якобы на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета голосов, штаб Трампа просит остановить процедуру в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании.
Менеджер штаба Билл Степин заявил, что команда Трампа потребует пересчета голосов в Висконсине, нарушения там фиксировали "в нескольких округах", сказал он, но не сообщил никаких подробностей.
Агентство считает, что таким образом формируется правовая стратегия, о которой Трамп "сигнализировал ранее" – что он будет оспаривать законность процесса голосования в тех штатах, где результат может означать его поражение.
3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают Трампа и экс-вице-президента США, демократа Джо Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.
Трамп уже объявил о своей победе на выборах, но, как отметили СМИ, это заявление преждевременно. Предварительные подсчеты показывали лидерство Байдена.
Издание Vox писало, что исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины.
Байден уже победил в Висконсине и Аризоне. Во Флориде, по данным CNN, большинство у Трампа. В Мичигане, где штаб Трампа подал в суд с требованием приостановить подсчет голосов, по подсчетам CNN, побеждает Байден.
Для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 выборщиков. Всего в коллегии выборщиков 538 человек. По последним данным Fox News и The Wall Street Journal, за Байдена проголосовали 264 выборщика, за Трампа – 214.