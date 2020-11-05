Штаб Байдена запустил сайт о передаче власти в США

На выборах президента США в ряде штатов еще продолжается подсчет голосов, но команда кандидата от Демократической партии, экс-вице-президента Джо Байдена запустила сайт для подготовки передачи власти.

Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена запустил сайт о переходном периоде в США – Build Back Better.

Как отмечает ВВС, обычно в США победитель выборов создает команду переходного периода, которая будет заниматься подготовкой передачи дел от действующего президента избранному. Штаб Байдена уже запустил информационный ресурс, на котором есть пока только стартовая страница и одно сообщение.

"Кризисы, с которыми столкнулась страна, очень серьезные – от пандемии до экономического спада, от изменения климата до расовой несправедливости – и команда переходного периода будет продолжать полную подготовку, чтобы администрация Байдена – [кандидата в вице-президенты от демократов Камалы] Харрис смогла начать работу в первый же день", – говорится в публикации.

При этом в сообщении подчеркивается, что победитель выборов президента США еще не определен, так как подсчет голосов продолжается в ряде штатов.

3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают действующего президента США, республиканца Дональда Трампа и экс-вице-президента Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Трамп уже объявил о своей победе на выборах, но, как отметили СМИ, это заявление преждевременно. Предварительные подсчеты показывали лидерство Байдена.