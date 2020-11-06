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"Остынь, Дональд, остынь!" Тунберг потроллила Трампа

Экоактивистка Грета Тунберг слово в слово повторила критический комментарий президента США Дональда Трампа в ее адрес после того, как тот стал заметно нервничать в ходе подсчета голосов на выборах президента.

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Тунберг: Дональд должен поработать над своим гневом
Тунберг: Дональд должен поработать над своим гневом
Фото: ЕРА

Экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг потроллила президента США Дональда Трампа, который в последние дни демонстрирует нервозность из-за проходящих в стране выборов.

Под твитом Трампа, в котором тот требует остановить подсчет голосов на избирательных участках, Тунберг написала: "Так смешно. Дональд должен поработать над своим гневом, а затем пойти с другом посмотреть старое доброе кино. Остынь, Дональд, остынь!"

Это отсылка к комментарию Трампа годичной давности, в котором тот критиковал Тунберг за ее позицию в области климата.

"Так смешно. Грета должна поработать над своим гневом, а затем пойти с другом посмотреть старое доброе кино. Остынь, Грета, остынь!" – написал американский президент в Twitter.

17-летняя школьница из Швеции Грета Тунберг прославилась как основатель "Школьной забастовки за климат". В рамках бессрочной акции Тунберг призывает студентов и школьников выходить на митинги по пятницам вместо учебы.

23 сентября 2019 года она выступила с обличительной речью на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. Тунберг заявила, что человечество находится на пороге массового вымирания, но все, о чем говорят мировые лидеры, – это деньги. 

Она дважды выступала на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Несколько лет назад врачи диагностировали у Тунберг синдром Аспергера – расстройство аутистического спектра, а также селективный мутизм. Шведка говорила, что психическое заболевание помогает ей концентрироваться на борьбе с изменениями климата.

11 декабря 2019 года журнал Time назвал Тунберг человеком года.

Трамп, который вывел США из Парижского климатического соглашения, не раз критиковал активистку.

Теги: Дональд Трамп, выборы президента США 2020, Грета Тунберг
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